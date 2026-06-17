Codziennie robiła 20 tys. kroków. Po miesiącu zauważyła wyraźną zmianę
Amy May Ellis postanowiła przez miesiąc robić 20 tys. kroków dziennie, podwajając swój dotychczasowy wynik. Choć wymagało to lepszej organizacji dnia, efekty pojawiły się szybciej, niż się spodziewała.
Ellis ze względu na swój styl życia regularnie przekraczała 10 tys. kroków i postanowiła sprawdzić, co da podwojenie tej liczby. "Chciałam rzucić sobie wyzwanie i zobaczyć, czy przez miesiąc przyniesie to zauważalne zmiany w moim zdrowiu i kondycji" - przyznała na łamach "Women's Health".
Żeby osiągnąć cel, musiała dokładnie zaplanować każdy dzień. Zaczęła od 45-minutowego spaceru przed pracą, kolejne kroki zbierała po powrocie do domu i wieczorami. Szybko stało się to rutyną.
Już po pierwszym miesiącu odczuła poprawę ogólnej kondycji i wydolności układu krążenia. Łatwiej przychodziło jej też uprawianie innych sportów – pobiła nawet rekord życiowy w maratonie w Rzymie. Sama podkreśla, że kluczem było stopniowe zwiększanie liczby kroków, nie skokowe wchodzenie na pełny dystans.
Nie trzeba 20 000 kroków, aby odczuć korzyści zdrowotne
Nie trzeba od razu celować w 20 tys. kroków. Badanie opublikowane w 2025 r. w "The Lancet Public Health" pokazuje, że korzyści zdrowotne zaczynają się znacznie wcześniej.
Australijscy badacze przeanalizowali dane ponad 160 tys. dorosłych z całego świata. Wyniki są jednoznaczne: już 7 tys. kroków dziennie zmniejsza ryzyko demencji o 38 proc., chorób układu krążenia o 25 proc., depresji o 22 proc. Badanie wykazało też 37 proc. spadek ryzyka śmierci z powodu nowotworu. Nawet zwiększenie aktywności z 2 tys. do 4 tys. kroków dziennie przekłada się na wymierne efekty.
"Wiemy, że dzienna liczba kroków wiąże się z dłuższym życiem, ale teraz mamy również dowody na to, że chodzenie co najmniej 7000 kroków dziennie może znacząco poprawić osiem głównych wyników zdrowotnych – w tym zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia, demencji i objawów depresji" - poinformowała w komunikacie Uniwersytetu z Sydney prof. Melody Ding, która kierowała badaniami.
7 tys. kroków można osiągnąć spacerując z psem, chodząc piechotą do pracy czy odkrywając nowe miejsca podczas wakacji. Chodzenie nie wymaga sprzętu ani dobrej kondycji wyjściowej. Wystarczy zacząć.Przejdź na Polsatsport.pl