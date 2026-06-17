Codziennie robiła 20 tys. kroków. Po miesiącu zauważyła wyraźną zmianę

Ellis ze względu na swój styl życia regularnie przekraczała 10 tys. kroków i postanowiła sprawdzić, co da podwojenie tej liczby. "Chciałam rzucić sobie wyzwanie i zobaczyć, czy przez miesiąc przyniesie to zauważalne zmiany w moim zdrowiu i kondycji" - przyznała na łamach "Women's Health".

Żeby osiągnąć cel, musiała dokładnie zaplanować każdy dzień. Zaczęła od 45-minutowego spaceru przed pracą, kolejne kroki zbierała po powrocie do domu i wieczorami. Szybko stało się to rutyną.

Już po pierwszym miesiącu odczuła poprawę ogólnej kondycji i wydolności układu krążenia. Łatwiej przychodziło jej też uprawianie innych sportów – pobiła nawet rekord życiowy w maratonie w Rzymie. Sama podkreśla, że kluczem było stopniowe zwiększanie liczby kroków, nie skokowe wchodzenie na pełny dystans.

Nie trzeba 20 000 kroków, aby odczuć korzyści zdrowotne



Nie trzeba od razu celować w 20 tys. kroków. Badanie opublikowane w 2025 r. w "The Lancet Public Health" pokazuje, że korzyści zdrowotne zaczynają się znacznie wcześniej.

Australijscy badacze przeanalizowali dane ponad 160 tys. dorosłych z całego świata. Wyniki są jednoznaczne: już 7 tys. kroków dziennie zmniejsza ryzyko demencji o 38 proc., chorób układu krążenia o 25 proc., depresji o 22 proc. Badanie wykazało też 37 proc. spadek ryzyka śmierci z powodu nowotworu. Nawet zwiększenie aktywności z 2 tys. do 4 tys. kroków dziennie przekłada się na wymierne efekty.

"Wiemy, że dzienna liczba kroków wiąże się z dłuższym życiem, ale teraz mamy również dowody na to, że chodzenie co najmniej 7000 kroków dziennie może znacząco poprawić osiem głównych wyników zdrowotnych – w tym zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia, demencji i objawów depresji" - poinformowała w komunikacie Uniwersytetu z Sydney prof. Melody Ding, która kierowała badaniami.

7 tys. kroków można osiągnąć spacerując z psem, chodząc piechotą do pracy czy odkrywając nowe miejsca podczas wakacji. Chodzenie nie wymaga sprzętu ani dobrej kondycji wyjściowej. Wystarczy zacząć.

PAP