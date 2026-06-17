Czołowy tenisista świata nie zagra na Wimbledonie! Jest oficjalna informacja

Musetti naderwał mięsień prosty uda podczas turnieju w Rzymie. Tym samym już wcześniej był zmuszony wycofać się z rywalizacji w Hamburgu oraz wielkoszlemowym Roland Garros.

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Jak się okazuje, absencja jednego z najlepszych włoskich tenisistów potrwa jeszcze dłużej. 24-latek za pomocą Instagrama przekazał, że z powodu przedłużającego się powrotu do formy nie wystąpi w zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonie.

"Chciałbym poinformować was o postępach w powrocie do zdrowia po kontuzji odniesionej w Rzymie: rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, a wyniki badań lekarskich są obiecujące. Niestety, ponieważ nie rozpocząłem jeszcze pełnego przygotowania sportowego, po dokładnej analizie doszliśmy do trudnego wniosku, że w tym roku nie będę mógł wystartować na Wimbledonie. Nie jest to łatwa decyzja, ale jest słuszna. Moim priorytetem jest powrót na kort w 100%" - napisał pod najnowszych zdjęciem.

Musetti to półfinalista londyńskiego turnieju z 2024 roku.

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KP, Polsat Sport