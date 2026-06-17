Czołowy tenisista świata nie zagra na Wimbledonie! Jest oficjalna informacja

Tenis

Lorenzo Musetti wycofał się z rywalizacji w tegorocznym Wimbledonie. Włoski tenisista, który obecnie plasuje się na 15. miejscu w rankingu ATP, poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych.

Lorenzo Musetti wykonujący forhend podczas meczu tenisowego.
fot. PAP/EPA
Lorenzo Musetti nie wystąpi na Wimbledonie

Musetti naderwał mięsień prosty uda podczas turnieju w Rzymie. Tym samym już wcześniej był zmuszony wycofać się z rywalizacji w Hamburgu oraz wielkoszlemowym Roland Garros. 

 

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Jak się okazuje, absencja jednego z najlepszych włoskich tenisistów potrwa jeszcze dłużej. 24-latek za pomocą Instagrama przekazał, że z powodu przedłużającego się powrotu do formy nie wystąpi w zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonie. 

 

"Chciałbym poinformować was o postępach w powrocie do zdrowia po kontuzji odniesionej w Rzymie: rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, a wyniki badań lekarskich są obiecujące. Niestety, ponieważ nie rozpocząłem jeszcze pełnego przygotowania sportowego, po dokładnej analizie doszliśmy do trudnego wniosku, że w tym roku nie będę mógł wystartować na Wimbledonie. Nie jest to łatwa decyzja, ale jest słuszna. Moim priorytetem jest powrót na kort w 100%" - napisał pod najnowszych zdjęciem. 

 

Musetti to półfinalista londyńskiego turnieju z 2024 roku. 

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport
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LORENZO MUSETTITENISWIMBLEDON
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