Do Staszowa po kolejny medal! "Cel jest taki sam"

W ubiegłym roku razem z Michałem Koryckim dotarliście do finału turnieju w Staszowie. Jakie doświadczenia z tamtego występu najbardziej zapamiętaliście?

Miłosz Kruk: Pamiętam, że do finału w tamtym roku dotarliśmy bez porażki, mimo bardzo wysokiego poziomu całego turnieju. Nie do końca też byliśmy zadowoleni z drugiego miejsca, ponieważ w Staszowie grało nam się bardzo dobrze i mało brakowało w finale, byśmy to my zwyciężyli.

Z jakim nastawieniem przyjeżdżacie do Staszowa i jaki cel sportowy stawiacie sobie na ten weekend?

Cel za każdym razem taki sam, czyli medal.

Na co zwracasz największą uwagę w przygotowaniach do turniejów w sezonie – bardziej liczy się forma fizyczna, zgranie z partnerem czy analiza rywali?

Najpierw zwracam uwagę na własną grę. Bo jeżeli w naszej grze będzie wszystko poukładane, to dopiero później można dostosowywać taktykę pod danego rywala.

Staszów ponownie będzie gościł czołowych polskich siatkarzy plażowych. Jest to kolejna dość niepozorna miejscowość na mapie plażowych występów w sezonie. Jak wam się gra w takich miejscach?

Małe miejscowości mają swoje uroki. Miejscowa ludność na pewno bardziej żyje takim turniejem niż w dużych miastach. Trybuny zawsze są pełne, a ludzie dobrze się bawią i angażują się w widowisko. Więc zarówno zawodnicy na boisku, jak i kibice na trybunach mogą stworzyć naprawdę coś fajnego.

Na otwarcie sezonu w Sulejowie udało wam się zagrać w finale i stanąć na podium. Na ile ten wynik dodał wam pewności siebie przed kolejnymi przystankami w sezonie?

Na pewno dodał pewności i utwierdził nas w przekonaniu, że potrafimy grać w siatkówkę plażową. Jednak wynik w Sulejowie jest już historią. Na ten moment skupiamy się już tylko na turnieju w Staszowie

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