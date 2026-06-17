Emma Raducanu przyłapana w parku! Oto jej nowy partner?

W niedzielę Raducanu przegrała finał na kortach trawiastych londyńskiego Queen's Club z Donną Vekić. Angielka uległa Chorwatce 0:6, 6:7.

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Po wspomnianej porażce tenisistka szukała pocieszenia w ramionach Johna Frienda. Opublikowano nawet zdjęcia pary ze wspólnych, bliskich chwil, spędzonych w Battersea Park w południowo-zachodnim Londynie.

"Emma i jej mężczyzna wyglądali, jakby nic ich nie obchodziło, przedzierając się przez tłum. Wyglądali na zauroczonych sobą. Nikt by nie pomyślał, że kilka godzin wcześniej poniosła porażkę na korcie. Wszelkie rozczarowanie zdawało się wyparować, gdy się przytulali. Z pewnością nie sprawiali wrażenia skrępowanych tym, że są razem i okazują sobie czułość, a wokół było mnóstwo innych ludzi" — podawał "The Sun".

Emma Raducanu Zobacz galerię

John Friend to 32-letni dyrektor ds. public relations, syn członka komitetu Queen's Club i podkomitetu ds. tenisa i squasha Marylebone Cricket Club. "Daily Mail" wyjawia, że należy także do organizacji Team Antoinette, zajmującą się zbieraniem funduszy na znalezienie przełomowego lekarstwa na raka.

MS, Polsat Sport