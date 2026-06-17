Genialny Messi. Eksperci pod wrażeniem. "Niech on gra do 50"

Piłka nożna

Lionel Messi był nie do zatrzymania w meczu Argentyny z Algierią na mistrzostwach świata. Legendarny piłkarz zdobył hat-tricka, a zdumienia jego formą nie kryli eksperci w programie "Polsat Mundial Cast".

Lionel Messi w stroju Argentyny świętuje zdobytego gola, wskazując palcem w górę.
fot. PAP/EPA
Lionel Messi

Gwiazda Lionela Messiego ponownie rozbłysnęła na mistrzostwach świata. Argentyńczyk na inaugurację tegorocznego mundialu zdobył hat-tricka, a jego zespół pokonał 3:0 Algierię.

 

ZOBACZ TAKŻE: Leo Messi show! Hat trick gwiazdy zapewnił Argentynie zwycięstwo

 

- Ma 39 lat. Myślałem, że on będzie już człapał. A teraz strzela trzy gole. Niech on gra do "50" - skomentował Bartłomiej Rabij w programie "Polsat Mundial Cast".

 

Tego samego dnia swoje mecze rozgrywali również Kylian Mbappe i Erling Haaland. Obaj spisali się znakomicie, jednak show skradł Messii.

 

- To nieprawdopodobne. Przyćmił Mbappe i Haalanda. Dwóch największych kozaków, jakich mamy w Europie - kontynuował Rabij.

 

Ekspert Polsatu Sport przyznał również, że Messi nie ma sobie równych.

 

- Nigdy w życiu nie widzieliśmy takiego piłkarza, jak on - ocenił.

 

Spotkanie Argentyny z Algierią sędziował Szymon Marciniak.

 

- Zazdroszczę mu, że mógł z bliska patrzeć na geniusz Messiego - stwierdził ekspert naszej stacji Marek Jóźwiak.

 

- Będziemy za nim tęsknić - skwitował.

 

Oglądajcie Polsat Mundial Cast każdego dnia po meczach mistrzostw świata o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

 

Fragment programu Polsat Mundial Cast poświęcony Lionelowi Messiemu w załączonym materiale wideo:

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIONEL MESSIMESSIMŚ 2026PIŁKA NOŻNAPOLSAT MUNDIAL CAST
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Chile. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 