Genialny Messi. Eksperci pod wrażeniem. "Niech on gra do 50"
Lionel Messi był nie do zatrzymania w meczu Argentyny z Algierią na mistrzostwach świata. Legendarny piłkarz zdobył hat-tricka, a zdumienia jego formą nie kryli eksperci w programie "Polsat Mundial Cast".
Lionel Messi już niedługo może zakończyć karierę. "Niech on gra do 50"
Lionel Messi zachwycił na mundialu! Polsat Mundial Cast - 17.06
Gwiazda Lionela Messiego ponownie rozbłysnęła na mistrzostwach świata. Argentyńczyk na inaugurację tegorocznego mundialu zdobył hat-tricka, a jego zespół pokonał 3:0 Algierię.
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- Ma 39 lat. Myślałem, że on będzie już człapał. A teraz strzela trzy gole. Niech on gra do "50" - skomentował Bartłomiej Rabij w programie "Polsat Mundial Cast".
Tego samego dnia swoje mecze rozgrywali również Kylian Mbappe i Erling Haaland. Obaj spisali się znakomicie, jednak show skradł Messii.
- To nieprawdopodobne. Przyćmił Mbappe i Haalanda. Dwóch największych kozaków, jakich mamy w Europie - kontynuował Rabij.
Ekspert Polsatu Sport przyznał również, że Messi nie ma sobie równych.
- Nigdy w życiu nie widzieliśmy takiego piłkarza, jak on - ocenił.
Spotkanie Argentyny z Algierią sędziował Szymon Marciniak.
- Zazdroszczę mu, że mógł z bliska patrzeć na geniusz Messiego - stwierdził ekspert naszej stacji Marek Jóźwiak.
- Będziemy za nim tęsknić - skwitował.
Oglądajcie Polsat Mundial Cast każdego dnia po meczach mistrzostw świata o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.
Fragment programu Polsat Mundial Cast poświęcony Lionelowi Messiemu w załączonym materiale wideo: