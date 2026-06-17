Grały rywalki polskich siatkarek. Role odwróciły się po pierwszym secie

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Holandii (20:25). Po porażce w pierwszym secie inicjatywę przejęła drużyna z Kanady, która mając poważny atut w zagrywce, pewnie wygrała drugą odsłonę (25:19).

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W trzeciej również dominowała, choć gra obu ekip fragmentami falowała - siatkarki spod znaku Klonowego Liścia prowadziły 12:7 i przegrały sześć akcji z rzędu (12:13), by dla odmiany wygrać pięć kolejnych (17:13). W końcówce znów miały wyraźną przewagę i pokonały rywalki 25:17. Czwarty set nie przyniósł zmiany oblicza meczu, a drużyna trenera Giovanniego Guidettiego zmierzała po komplet punktów. Abagayle Guezen skutecznym atakiem przypieczętowała wygraną 25:20.

Skrót meczu Kanada - Holandia:

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Najwięcej punktów: Kiera Van Ryk (26), Emily Maglio (11) – Kanada; Elles Dambrink (13) – Holandia. Siatkarki z Kanady miały przewagę w ataku i lepiej punktowały zagrywką (11-4); Holenderki zdobyły więcej punktów blokiem (8-12).

Kanada – Holandia 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20)