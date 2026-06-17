Historyczne osiągnięcie Messiego. Rozpływają się nad Argentyńczykiem

Messi, choć osiągnął już wszystko, na stadionie w Kansas City dopisał kolejny rozdział historii futbolu swojego autorstwa.

Już równo z gwizdkiem sędziego Szymona Marciniaka rozpoczynającego grę został pierwszym zawodnikiem, który wziął udział w sześciu mistrzostwach świata, a w 76. minucie, gdy po raz trzeci trafił do algierskich bramki, wyrównał rekord 16 goli w mundialach, który od 2014 roku należy do urodzonego w Opolu reprezentanta Niemiec Miroslava Klosego.

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- To zaszczyt być u boku Klosego i innych wielkich piłkarzy, jak Ronaldo (Brazylijczyk - przyp. red.), Kylian Mbappe, który strzelił wcześniej tego dnia dwa gole. Ale myślę, że to nic nie znaczy. Ostatecznie to tylko statystyka i nic więcej – próbował bagatelizować Messi swoje, mimo wszystko, historyczne osiągnięcie.

Mbappe ma już 14 trafień w MŚ, a jest 11 lat młodszy od Argentyńczyka, więc wszystko wskazuje, że prędzej czy później go zdystansuje.

Ich wyścig trwa już od finału mundialu w 2022 roku, gdy w finale - mimo hat-tricka Mbappe - triumfował Argentyna i Messi mógł wreszcie wznieść najcenniejsze piłkarskie trofeum.

Messi we wtorek świętował jubileusz 200. występu w drużynie narodowej. Uczcił go trzema golami i dobił już do granicy 120 trafień. W obu przypadkach większymi liczbami może się pochwalić tylko Cristiano Ronaldo.

- Leo ciągle nas zadziwia. Jest najlepszy od 20 lat i nadal robi wszystko, co do niego należy, w każdym meczu. Nie trzeba być argentyńskim kibicem, żeby podziwiać to, co osiąga i jak gra w wieku 38 lat – chwalił Messiego argentyński selekcjoner Lionel Scaloni.

Jego zdaniem jednym z powodów nieustających sukcesu "Pchły" - bo taki przydomek nadano Messiemu już w słynnej akademii Barcelony La Masii - jest prostota w podejściu do futbolu.

- Gra z grupą przyjaciół, z ludźmi, którzy - jak on - dają z siebie wszystko. Wszyscy postrzegają go jako lidera, ale także jak kumpla z sąsiedztwa, jednego z nas - dodał Scaloni.

Po meczu z uznaniem o byłym piłkarzu Barcelony i Paris Saint-Germain wypowiadali się też rywale.

- Bez wątpienia wciąż trzyma poziom, zachowuje klasę – zgodził się trener Algierii, Vladimir Petković.

Później przytoczył kilka liczb, które ilustrują, jak ważny dla argentyńskiej drużyny jest Messi. - Od lat, w zasadzie od dwóch dekad, robi niesamowite rzeczy. Argentyna oddała w tym meczu 10 strzałów na bramkę, a siedem z nich oddał on - nadmienił Petković.

"Hat-trick Messiego prowadzi Argentynę do zwycięstwa w meczu z Algierią. Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki wyrównał rekord wszech czasów w liczbie zdobytych bramek" - napisał po ostatnim gwizdku francuski dziennik sportowy "L’Equipe".

"Niezłomny, nienasycony, niezastąpiony" - podsumowała występ Messiego francuska agencja prasowa AFP.

Hiszpańska gazeta "Marca" zaznaczyła, że "historyczny Messi" rozpalił marzenia Argentyny o drugim z rzędu tytule mistrza świata.

Dziennik "As" popis Argentyńczyka zrelacjonował bardziej obrazowo: "Zdarzyło się to w Kansas. W sercu Missouri. W krainie wielkiego amerykańskiego snu. Na scenie brylował piłkarz, któremu nigdy nie brakuje energii. A w zasadzie chłopak. Tak, szczęśliwy chłopak, który przede wszystkim dobrze się bawił", po czym wymieniono wszystkie historyczne tego dnia osiągnięcia Argentyńczyka.

Angielski "Daily Mail" napisał o "Magicznej nocy Messiego".

"Jego młodzieńczy wygląd może i przeminął, ale dokładnie 20 lat po debiucie w mistrzostwach świata Messi udowodnił, że jego magia wciąż żyje i nie straciła nic ze swojej mocy" - spuentowała gazeta.

Z kolei "Guardian" ocenił, że 200. występie w reprezentacji Messi "zrobił kolejny krok, by ugruntować swoją pozycję największego piłkarza w historii".

A włoska "La Gazzetta dello Sport" zwróciła uwagę, że brakuje słów, by to opisać.

"Słów brak, tylko emocje. Messi chwyta berło i macha nim z pełną mocą przed swoimi poddanymi. Ani śladu abdykacji. Jeden, drugi, trzeci gol w swoim 200. meczu w reprezentacji Argentyny. Ameryka leży u stóp proroka, który miażdży Algierię i przypomina rywalom, że tytuł panującego mistrza świata należy do niego" - podsumowano.

PAP