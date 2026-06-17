Hit transferowy! Gwiazdor piłkarzem Realu Madryt

Piłka nożna

Real Madryt ogłosił kolejny głośny transfer. Tym razem do zespołu ze stolicy Hiszpanii trafił portugalski gwiazdor, który przez lata występował w Manchesterze City - Bernardo Silva.

Hit transferowy! Gwiazdor piłkarzem Realu Madryt
fot. AFP
Bernardo Silva dołączył do Realu Madryt

Włodarze "Królewskich" postanowili już rozpocząć swoją kolejną kampanię transferową. Ostatnio do Realu trafił Marc Cucurella, a w środę "Los Blancos" potwierdzili plotki, które już od pewnego czasu pojawiały się w przestrzeni medialnej. Do zespołu ze stolicy Hiszpanii dołączył Bernardo Silva.

 

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Portugalczyk od lipca 2017 roku występował w Manchesterze City. To właśnie w tym klubie osiągnął największe sukcesy: puchar Ligi Mistrzów, sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej i trzy Superpuchary Anglii. To tylko niektóre osiągnięcia 31-latka, który w ekipie "Obywateli" rozegrał w sumie 460 spotkań. Wcześniej Silva występował w AS Monaco i Benfice.

 

Pomocnik od lat stanowi również ważny element drużyny narodowej. W reprezentacji Portugalii rozegrał 109 spotkań. Dwukrotnie sięgnął po zwycięstwo w Lidze Narodów.

 

Kontrakt Slivy z Realem ma obowiązywać przez kolejne dwa sezony - do czerwca 2028 roku.

PAP
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