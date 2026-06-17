Hit transferowy! Gwiazdor piłkarzem Realu Madryt

Włodarze "Królewskich" postanowili już rozpocząć swoją kolejną kampanię transferową. Ostatnio do Realu trafił Marc Cucurella, a w środę "Los Blancos" potwierdzili plotki, które już od pewnego czasu pojawiały się w przestrzeni medialnej. Do zespołu ze stolicy Hiszpanii dołączył Bernardo Silva.

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Portugalczyk od lipca 2017 roku występował w Manchesterze City. To właśnie w tym klubie osiągnął największe sukcesy: puchar Ligi Mistrzów, sześć mistrzostw Anglii, trzy Puchary Anglii, pięć Pucharów Ligi Angielskiej i trzy Superpuchary Anglii. To tylko niektóre osiągnięcia 31-latka, który w ekipie "Obywateli" rozegrał w sumie 460 spotkań. Wcześniej Silva występował w AS Monaco i Benfice.

Pomocnik od lat stanowi również ważny element drużyny narodowej. W reprezentacji Portugalii rozegrał 109 spotkań. Dwukrotnie sięgnął po zwycięstwo w Lidze Narodów.

Kontrakt Slivy z Realem ma obowiązywać przez kolejne dwa sezony - do czerwca 2028 roku.

PAP