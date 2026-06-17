Jeremy Clarkson walczy z rakiem! "Nie mogę nic jeść ani pić"

Mateusz StefanikMoto

Znany m.in. z programu "Top Gear" angielski dziennikarz Jeremy Clarkson wyjawił, że zdiagnozowano u niego agresywną odmianą raka i przebywa aktualnie w szpitalu. - Część leczenia poszła nie do końca zgodnie z planem, więc zostanę tu jeszcze jakiś czas. Nie mogę nic jeść ani pić i nie wiem, co dalej - powiedział w programie "Clarkson's Farm".

Jeremy Clarkson walczy z rakiem! "Nie mogę nic jeść ani pić"
fot. PAP/EPA
Jeremy Clarkson wyjawił, że zmaga się z agresywną odmianą nowotworu.

Znany m.in. z programów "Top Gear" i "The Grand Tour" Jeremy Clarkson od 2021 roku jest bohaterem "Clarkson's Farm", czyli formatu ukazującego jego życie na farmie w Cotswolds.

 

W rozmowie z Kalebem Cooperem i Chaliem Irelandem w ramach piątego sezonu programu Clarkson wyjawił, że zmaga się ze złośliwą odmianą raka prostaty. Prezenter zdradził, że w ramach leczenia przeszedł częściowe usunięcie prostaty.

 

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- Zniknąłem na jakiś czas i miałem biopsję. To rak i jest agresywny, ale wykryto go bardzo wcześnie. 10 procent narządu jest zajęte chorobą - wyjawił.

 

W trakcie nagrania znajdujący się w szpitalu Clarkson zdradził, że operacja jest już za nim oraz czeka na rozwój sytuacji.

 

- Zaczęliśmy piąty sezon od mnie w szpitalnym łóżku i kończymy go tak samo. Część leczenia poszła nie do końca zgodnie z planem, więc zostanę tu jeszcze jakiś czas. Nie mogę nic jeść ani pić i nie wiem, co dalej. Jeśli wszystko się uda, zobaczymy się w szóstym sezonie, a jeśli nie – to nie – enigmatycznie zakończył dziennikarz.

 

Już w 2024 roku świat obiegły informacje o problemach zdrowotnych Anglika. Wówczas objawy, przypominające zawał serca, sprowokowały decyzje o zabiegu kardiologicznym. Od tego czasu Clarkson ma wszczepiony stent, który rozszerza zwężoną tętnicę i umożliwia swobodny przepływ krwi.

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INNEJEREMY CLARKSONMOTOTOP GEAR
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