Kolejna niespodzianka na mundialu! Drużyna Ronaldo nie dała rady

Portugalczycy, którzy na ostatnich mistrzostwach świata odpadli w ćwierćfinale po porażce z reprezentacją Maroka, w pierwszym meczu na tegorocznym mundialu zmierzyli się z Demokratyczną Republiką Konga.

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Od początku na boisku zobaczyliśmy m.in. Cristiano Ronaldo, Vitinhę, Bruno Fernandesa czy obrońcę Widzewa Łódź Steve'a Kapuadiego.

Już w 6. minucie piłkarze Roberto Martineza, który ogłosił odejście z kadry po mundialu, objęli prowadzenie. Po świetnym dośrodkowaniu Pedro Neto znakomicie główkował Joao Neves i pokonał bramkarza.

Choć wydawało się, że Portugalczycy ruszą po kolejnego gola, to rywale byli dobrze zorganizowani w defensywie i nie pozwalali zbytnio zbliżyć się do pola karnego.

W doliczonym czasie gry wydarzyło się coś, czego nie spodziewał się absolutnie nikt. Arthur Masuaku znakomicie wrzucił piłkę w szesnastkę, a tam Yoane Wissa zgubił krycie i z bliska trafił do siatki. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Roberto Martinez dokonał wówczas jednej zmiany - Bernardo Silvę zastąpił Francisco Conceicao.

Na początku drugiej odsłony Joao Cancelo trafił do siatki po uderzeniu przewrotką. Arbiter odgwizdał jednak spalonego i nie uznał gola.

Portugalia utrzymywała się przy piłce, ale brakowało konkretów. Nie było nawet pomysłu, jak przedrzeć się w pole karne.

W 74. minucie świetną okazję do zdobycia bramki miał Cristiano Ronaldo, ale zmarnował dogranie Conceicao. 23-latek był na tyle wściekły, że aż kopnął w bandy reklamowe.

Tuż przed końcem zza pola karnego uderzył Bruno Fernandes, ale minimalnie chybił.

Ostatecznie Portugalia niespodziewanie zanotowała remis na inaugurację mistrzostw świata.

Portugalia - Demokratyczna Republika Konga 1:1 (1:1)

Bramki: Neves (6') - Wissa (45+5')

Portugalia: Diogo Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes (72' Semedo) - Neves, Vitinha (83' Ramos), Fernandes - Silva (46' Conceicao), Cristiano Ronaldo, Neto (72' Leao)

Demokratyczna Republika Konga: Mpasi-Nzau - Wan-Bissaka (85' Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (74' J. Kayembe) - Mukau (57' Sadiki), Moutoussamy, E. Kayembe (74' Pickel) - Wissa, Bakambu (85' Banza)

Żółte kartki: Silva, Semedo, Araujo - Mbemba

HP, Polsat Sport