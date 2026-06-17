Kolejna polska tenisistka zagra na Wimbledonie! Legenda wraca do gry

We wtorek polscy kibice tenisa otrzymali radosną nowinę - przedstawiciele Wimbledonu przyznali Mai Chwalińskiej dziką kartę, dzięki której finalistka tegorocznej edycji French Open wystąpi w głównej drabince kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Jak się okazało, to nie koniec dobrych wiadomości.

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Dzień później ogłoszono bowiem listę, jeśli chodzi o zawodniczki, które wezmą udział w turnieju legend Wimbledonu. Wśród tenisistek znalazła się Radwańska. Zmagania toczone są w deblach, natomiast jeszcze nie wiadomo, z kim w parze zagra "Isia".

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To nie pierwszy raz, kiedy 37-letnia Radwańska weźmie udział w tej imprezie. Rok temu rywalizowała w duecie z Magdaleną Rybarikovą.

Radwańska to finalistka Wimbledonu z 2012 roku. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Sereny Williams, przegrywając z legendarną Amerykanką w trzech setach. Właśnie w 2012 roku tenisistka z Krakowa plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA.

Jeśli chodzi o zmagania singlistek, w tym roku mistrzowskiego tytułu w Wimbledonie bronić będzie Iga Świątek. Rok temu tenisistka z Raszyna wygrała w finale z Amerykanką Amandą Anisimovą... bez straty gema.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport