Kolejna polska tenisistka zagra na Wimbledonie! Legenda wraca do gry

Tenis

Agnieszka Radwańska wystąpi w turnieju legend Wimbledonu 2026. Jak na razie nie wiadomo jeszcze, z kim w parze zagra słynna polska tenisistka.

Agnieszka Radwańska w białym stroju tenisowym z rakietą w ręku na tle zielonej ściany.
fot. PAP
Agnieszka Radwańska zagra w turnieju legend Wimbledonu

We wtorek polscy kibice tenisa otrzymali radosną nowinę - przedstawiciele Wimbledonu przyznali Mai Chwalińskiej dziką kartę, dzięki której finalistka tegorocznej edycji French Open wystąpi w głównej drabince kolejnego wielkoszlemowego turnieju. Jak się okazało, to nie koniec dobrych wiadomości.

 

ZOBACZ TAKŻE: Maja Chwalińska na wakacjach! Zobacz, gdzie wypoczywa polska gwiazda (ZDJĘCIA)

 

Dzień później ogłoszono bowiem listę, jeśli chodzi o zawodniczki, które wezmą udział w turnieju legend Wimbledonu. Wśród tenisistek znalazła się Radwańska. Zmagania toczone są w deblach, natomiast jeszcze nie wiadomo, z kim w parze zagra "Isia".

 

 

To nie pierwszy raz, kiedy 37-letnia Radwańska weźmie udział w tej imprezie. Rok temu rywalizowała w duecie z Magdaleną Rybarikovą.

 

Radwańska to finalistka Wimbledonu z 2012 roku. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Sereny Williams, przegrywając z legendarną Amerykanką w trzech setach. Właśnie w 2012 roku tenisistka z Krakowa plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA.

 

Jeśli chodzi o zmagania singlistek, w tym roku mistrzowskiego tytułu w Wimbledonie bronić będzie Iga Świątek. Rok temu tenisistka z Raszyna wygrała w finale z Amerykanką Amandą Anisimovą... bez straty gema.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AGNIESZKA RADWAŃSKATENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Corentin Moutet - Giovanni Mpetshi Perricard. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 