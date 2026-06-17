Kolejna wpadka Coco Gauff. Już odpadła z turnieju w Berlinie

Po pierwszym secie nic nie wskazywało na niespodziankę. Gauff wygrała 6:1 i wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Wtedy do głosu na dobre doszła jednak Badosa - najpierw wygrała 6:3 i doprowadziła do remisu, a następnie AYX i ostatecznie wygrała 2:1.

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Dla Gauff to kolejna wpadka w ostatnim czasie. Dość powiedzieć, że podczas Roland Garros 2026, gdzie broniła mistrzowskiego tytułu z poprzedniego roku, odpadła już na etapie 1/16 finału, przegrywając z reprezentującą Austrię Anastazją Potapową. W rankingu WTA spadła na siódme miejsce.

We wcześniejszej rundzie występująca w Niemczech dzięki dzikiej karcie Hiszpanka ograła w dwóch setach Holenderkę Suzan Lamens. Była to jej pierwsza wygrana od kwietnia tego roku.

Kolejną rywalką Badosy w Berlinie będzie lepsza z meczu Linda Noskova - Diane Parry.

BS, Polsat Sport