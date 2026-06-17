Kontrowersyjna decyzja Szymona Marciniaka. Chodzi o zachowanie Lionela Messiego
Argentyna pokonała Algierię 3:0 w swoim pierwszym meczu podczas tegorocznych mistrzostw świata. Hat-tricka w tym spotkaniu strzelił Lionel Messi. Wszystko mogłoby wyglądać jednak inaczej, gdyby legendarny piłkarz otrzymał od Szymona Marciniaka czerwoną kartkę w pierwszej połowie. Decyzja Polaka o nieukaraniu Argentyńczyka wzbudziła spore kontrowersje.
W nocy z wtorku na środę piłkarska reprezentacja Argentyny rozegrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznych mistrzostw świata. Obrońcy tytułu zmierzyli się z narodową drużyną Algierii. Największą gwiazdą tej rywalizacji był Lionel Messi. Zawodnik Interu Miami skompletował hat-tricka.
ZOBACZ TAKŻE: Messi dołączył do Ronaldo. Obaj piszą historię MŚ
W tej rywalizacji łatwo znaleźć również polski akcent. Głównym sędzią był bowiem Szymon Marciniak. Na liniach obecni byli Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Natomiast systemem VAR zajmował się Tomasz Kwiatkowski. Polscy arbitrzy znaleźli się jednak w centrum kontrowersji.
W pierwszej połowie meczu przy stanie 1:0 Messi nadepnął na łydkę algierskiego obrońcy Aissy Mandiego. Według wielu ekspertów Argentyńczyk za to zachowanie powinien otrzymać czerwoną kartkę, jednak Marciniak nie pokazał byłemu gwiazdorowi Barcelony nawet żółtego kartonika.
Wielu kibiców jest oburzonych decyzją Polaków. Głos w tej sprawie zabrali również eksperci.
- To w 100% czerwona kartka dla Messiego. To powinna być kartka - stwierdził były piłkarz Alejandro Moreno w studiu ESPN.
- Czerwona kartka - ocenił pewnie Pavel Fernandez, ekspert "Radio Marca" - To, że Szymon Marciniak został uznany za najlepszego sędziego świata, nie daje mu prawa do sędziowania według własnych zasad. Darował cztery ewidentne żółte kartki i jedną czerwoną Leo Messiemu.
Przejdź na Polsatsport.pl