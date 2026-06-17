Kontrowersyjna decyzja Szymona Marciniaka. Chodzi o zachowanie Lionela Messiego

W nocy z wtorku na środę piłkarska reprezentacja Argentyny rozegrała swój pierwszy mecz podczas tegorocznych mistrzostw świata. Obrońcy tytułu zmierzyli się z narodową drużyną Algierii. Największą gwiazdą tej rywalizacji był Lionel Messi. Zawodnik Interu Miami skompletował hat-tricka.

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W tej rywalizacji łatwo znaleźć również polski akcent. Głównym sędzią był bowiem Szymon Marciniak. Na liniach obecni byli Tomasz Listkiewicz oraz Adam Kupsik. Natomiast systemem VAR zajmował się Tomasz Kwiatkowski. Polscy arbitrzy znaleźli się jednak w centrum kontrowersji.

W pierwszej połowie meczu przy stanie 1:0 Messi nadepnął na łydkę algierskiego obrońcy Aissy Mandiego. Według wielu ekspertów Argentyńczyk za to zachowanie powinien otrzymać czerwoną kartkę, jednak Marciniak nie pokazał byłemu gwiazdorowi Barcelony nawet żółtego kartonika.

Wielu kibiców jest oburzonych decyzją Polaków. Głos w tej sprawie zabrali również eksperci.

- To w 100% czerwona kartka dla Messiego. To powinna być kartka - stwierdził były piłkarz Alejandro Moreno w studiu ESPN.

- Czerwona kartka - ocenił pewnie Pavel Fernandez, ekspert "Radio Marca" - To, że Szymon Marciniak został uznany za najlepszego sędziego świata, nie daje mu prawa do sędziowania według własnych zasad. Darował cztery ewidentne żółte kartki i jedną czerwoną Leo Messiemu.

😤 Que Szymon Marciniak haya sido el mejor árbitro del mundo no le da derecho a arbitrar con sus propias reglas

❌ Ha perdonado cuatro amarillas clarísimas y una roja a Leo Messi

👎 ¡Suspendido!

⚽️ #ArgentinaArgeliapic.twitter.com/gVqnXIDliI — Pável Fernández (@PavelFdez) June 17, 2026

AA, Polsat Sport