Leo Messi show! Hat trick gwiazdy zapewnił Argentynie zwycięstwo

Reprezentacja Argentyny przybyła na mundial jako obrońca tytułu. Przed czterema laty w Katarze "Albicelestes" okazali się najlepsi, pokonując w finale po rzutach karnych Francję.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ początek Norwegii! Padło pięć goli, dublet Haalanda



Tym razem w pierwszej kolejce Argentyńczycy mierzyli się z Algierią. Spotkanie rozpoczęło się od gola dla zespołu z Afryki, który po analizie VAR został jednak anulowany.



Później do głosu doszli już podopieczni Lionela Scaloniego. W 17. minucie wynik otworzył Messi. Tego dnia gwiazdor Interu Miami był świetnie dysponowany. W 60. minucie podwyższył na 2:0, a w 76. - na 3:0.



Jeden z najlepszych piłkarzy wszech czasów uświetnił tym hat trickiem swój historyczny występ. Messi został bowiem właśnie pierwszym graczem, który zaliczył występy na sześciu mundialach. Przypomnijmy, że Argentyńczyk zadebiutował na MŚ w Niemczech w 2006 roku i zagrał na każdej kolejnej imprezie tej rangi.



W drugiej kolejce Argentyna zmierzy się z Austrią, a Algieria - z Jordanią.



Argentyna - Algieria 3:0 (1:0)

Bramki: Leo Messi 17, 60, 76



Argentyna: Martinez - Montiel (Molina 46), Romero (Otamendi 80), Martinez, Medina - De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada (Gonzalez 55) - Messi (Paz 80), Martinez (Alvarez 55)



Algieria: Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Boudaoui (Aouar 64), Bentaleb (Boulbina 81), Maza (Zerrouki 82) - Moussa (Mahrez 64), Chaibi, Gouiri (Amoura 64)