Liga Narodów siatkarek 2026. Wyniki i skróty meczów - środa 17.06 (WIDEO)

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek jest rozgrywana między 3 czerwca i 26 lipca. Rywalizuje w niej osiemnaście reprezentacji. Ankara, Pasig City i Bangkok to miasta, które goszczą siatkarki podczas drugiego tygodnia zmagań (17-21 czerwca).

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Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - wyniki meczów (środa 17.06):

2026-06-17: Dominikana – USA 0:3 (20:25, 19:25, 12:25)

2026-06-17: Kanada – Holandia 3:1 (20:25, 25:19, 25:17, 25:20)

2026-06-17: Czechy – Włochy (środa, godzina 9.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-17: Niemcy – Chiny (środa, godzina 11.15; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

2026-06-17: Polska – Bułgaria (środa, godzina 11.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-17: Japonia – Serbia (środa, godzina 13.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-06-17: Francja – Brazylia (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-06-17: Tajlandia – Ukraina (środa, godzina 15.15; transmisja – Polsat Sport Extra 1)

2026-06-17: Turcja – Belgia (środa, godzina 18.15; transmisja – Polsat Sport 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport