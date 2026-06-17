Liga Narodów siatkarek: Polska - Bułgaria. Relacja live i wynik na żywo

Reprezentacja Polski zmagania w VNL 2026 rozpoczęła w chińskim mieście Nankin. W pierwszym tygodniu podopieczne trenera Stefano Lavariniego odniosły trzy zwycięstwa i poniosły jedną porażkę. Zagrały kolejno z Belgią (3:2), Czechami (3:0), Serbią (3:2) i Chinami (1:3).

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- Po tym meczu zostaje trochę taki niedosyt, ale patrząc na te poprzednie spotkania, mamy na pewno dużo pozytywów. Myślę, że tak naprawdę gdzieś tam większość dziewczyn pograła raz lepiej, raz gorzej, ale mamy sporo materiału do analizy i treningu w najbliższych dniach, żeby w kolejnym turnieju było już mniej błędów - powiedziała Polsatowi Sport po meczu z Chinami Katarzyna Wenerska.

W drugim tygodniu VNL 2026 pozostaną w Azji i zagrają w Bangkoku. Rywalkami Polek w następnych spotkaniach rozgrywek będą: Bułgaria (środa, 17 czerwca), Ukraina (czwartek, 18 czerwca), Holandia (sobota, 20 czerwca) oraz Kanada (niedziela, 21 czerwca). Pozostałe turnieje zostaną rozegrane w Ankarze i Pasig City.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Bułgaria w środę na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport