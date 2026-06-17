Liga Narodów siatkarek: Polska - Ukraina. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w chińskim Nankinie rozegrały swe pierwsze spotkania w ramach VNL 2026. Odniosły tam trzy zwycięstwa - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, przegrywając jedynie z gospodyniami turnieju - Chinkami 1:3. Zgromadziły w tych meczach siedem punktów. Kolejne zwycięstwo i trzy oczka do tabeli dołożyły w pierwszym meczu turnieju w Bangkoku. Pokonały w nim reprezentację Bułgarii 3:0.

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Siatkarki z Ukrainy w pierwszym tygodniu grały w mieście Quebec w Kanadzie. Na inaugurację przegrały 0:3 ze Stanami Zjednoczonymi, w drugim meczu pokonały 3:2 reprezentację Niemiec, a później poniosły dwie porażki - 1:3 z Japonią i 2:3 z Francją. Pierwszy tydzień rywalizacji zakończyły więc z bilansem meczów 1-3 i trzema zdobytymi punktami.

Mecz w stolicy Tajlandii będzie pierwszym starciem obu ekip w ramach Ligi Narodów. Reprezentacja Ukrainy w tegorocznej edycji debiutuje w tych rozgrywkach. Drużynę prowadzi polski trener Jakub Głuszak.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w czwartek 18 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.