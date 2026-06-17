Lionel Messi goni Cristiano Ronaldo! Robert Lewandowski w czołówce

Lionel Messi po trzech bramkach w meczu mistrzostw świata z Algierią (3:0) ma już w dorobku 120 goli w reprezentacji Argentyny. Piłkarz, który 24 czerwca skończy 39 lat, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów strzelców drużyn narodowych. Liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 143 gole.

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Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.

Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):

143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*

120 - Lionel Messi (Argentyna)*

108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006

95 - Sunil Chhetri (Indie)*

90 - Romelu Lukaku (Belgia)*

89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85

- Robert Lewandowski (Polska)*

85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*

84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56

79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80

Neymar (Brazylia)*

Harry Kane (Anglia)*

PAP