Lionel Messi goni Cristiano Ronaldo! Robert Lewandowski w czołówce
Lionel Messi znowu zachwycił świat. Argentyńczyk w meczu mistrzostw świata z Algierią skompletował hat-tricka. To oznacza, że w barwach drużyny narodowej strzelił już 120 goli.
Lionel Messi po trzech bramkach w meczu mistrzostw świata z Algierią (3:0) ma już w dorobku 120 goli w reprezentacji Argentyny. Piłkarz, który 24 czerwca skończy 39 lat, zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów strzelców drużyn narodowych. Liderem jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 143 gole.
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Szósty, ex aequo z Malezyjczykiem Mokhtarem Daharim, jest Robert Lewandowski - 89.
Piłkarze z największą liczbą goli w reprezentacji (* - wciąż aktywni):
143 - Cristiano Ronaldo (Portugalia)*
120 - Lionel Messi (Argentyna)*
108 - Ali Daei (Iran) 1993-2006
95 - Sunil Chhetri (Indie)*
90 - Romelu Lukaku (Belgia)*
89 - Mokhtar Dahari (Malezja) 1972-85
- Robert Lewandowski (Polska)*
85 - Ali Mabkhout (Zjednoczone Emiraty Arabskie)*
84 - Ferenc Puskas (Węgry/Hiszpania) 1945-56
79 - Godfrey Chitalu (Zambia) 1968-80
Neymar (Brazylia)*
Harry Kane (Anglia)*