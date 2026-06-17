Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 18.06. Kto gra? O której godzinie?

Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

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Przed nami kolejny dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń. Na czwartek zaplanowano bowiem cztery mecze.

Rozpoczyna się druga kolejka zmagań - starciem Czechy - RPA.

MŚ 2026: Mecze 18.06. Kto gra? Godziny meczów:

Ghana - Panama (01:00)

Uzbekistan - Kolumbia (04:00)

Czechy - RPA (18:00)

Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21:00)

Polsat Sport