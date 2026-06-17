Mecze MŚ 2026 dzisiaj - 18.06. Kto gra? O której godzinie?
Czwartek 18 czerwca to kolejny dzień mistrzostw świata w piłce nożnej 2026. Sprawdź mecze MŚ - 18.06. Kto gra? O której godzinie? Godziny meczów mundialu - kiedy grają?
MŚ 2026: Terminarz czwartkowych meczów
Trwa 23. edycja mistrzostw świata. Rozgrywana jest w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
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Przed nami kolejny dzień tego wydarzenia. Kibiców czeka moc piłkarskich wrażeń. Na czwartek zaplanowano bowiem cztery mecze.
Rozpoczyna się druga kolejka zmagań - starciem Czechy - RPA.
MŚ 2026: Mecze 18.06. Kto gra? Godziny meczów:
Ghana - Panama (01:00)
Uzbekistan - Kolumbia (04:00)
Czechy - RPA (18:00)
Szwajcaria - Bośnia i Hercegowina (21:00)
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