Messi dołączył do Ronaldo. Obaj piszą historię MŚ

W gronie tych, którzy trafiali w czterech mundialach, są Brazylijczyk Pele oraz Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose.

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W trzech mundialach gole zdobywało wielu zawodników, w tym Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.

Piłkarze z przynajmniej jednym golem w:

- pięciu mundialach:

Cristiano Ronaldo (Portugalia): 2006 - 1, 2010 - 1, 2014 - 1, 2018 - 4, 2022 - 1 (8)

Lionel Messi (Argentyna): 2006 - 1, 2014 - 4, 2018 - 1, 2022 - 7, 2026 - 3 (16)

- czterech mundialach:

Pele (Brazylia): 1958 - 6, 1962 - 1, 1966 - 1, 1970 - 4 (12)

Uwe Seeler (Niemcy): 1958 - 2, 1962 - 2, 1966 - 2, 1970 - 3 (9)

Miroslav Klose (Niemcy): 2002 - 5, 2006 - 5, 2010 - 4, 2014 - 2 (16)

PAP