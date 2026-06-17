Messi dołączył do Ronaldo. Obaj piszą historię MŚ
Lionel Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w pięciu edycjach mistrzostw świata. Argentyńczyk trafił do siatki trzykrotnie w spotkaniu z Algierią (3:0).
W gronie tych, którzy trafiali w czterech mundialach, są Brazylijczyk Pele oraz Niemcy Uwe Seeler i Miroslav Klose.
ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity wyczyn Messiego. Pierwszy w historii
W trzech mundialach gole zdobywało wielu zawodników, w tym Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach.
Piłkarze z przynajmniej jednym golem w:
- pięciu mundialach:
Cristiano Ronaldo (Portugalia): 2006 - 1, 2010 - 1, 2014 - 1, 2018 - 4, 2022 - 1 (8)
Lionel Messi (Argentyna): 2006 - 1, 2014 - 4, 2018 - 1, 2022 - 7, 2026 - 3 (16)
- czterech mundialach:
Pele (Brazylia): 1958 - 6, 1962 - 1, 1966 - 1, 1970 - 4 (12)
Uwe Seeler (Niemcy): 1958 - 2, 1962 - 2, 1966 - 2, 1970 - 3 (9)
Miroslav Klose (Niemcy): 2002 - 5, 2006 - 5, 2010 - 4, 2014 - 2 (16)