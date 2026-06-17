Miss mundialu bryluje podczas MŚ 2026. Tym obecnie się zajmuje

Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwaliła się dziesiątkami zdjęć z MŚ 2026, gdzie dopinguje swoich ulubieńców.

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Co ciekawe kobieta przed laty oglądała mecze reprezentacji Chorwacji również podczas mundialu w 2014 i 2018 roku, a także 2022, kiedy została określona "miss mundialu".

33-latka aktualnie próbuje swoich sił jako DJ - występuje w strefach kibica podczas MŚ 2026.

Jej poczynania na Instagramie śledzi trzy miliony użytkowników tego portalu społecznościowego.

Miss mundialu - Ivana Knoll Zobacz galerię

Chorwacja zmagania podczas MŚ 2026 zainauguruje w środę - hitowym meczem z Anglią w ramach zmagań w grupie L.

Polsat Sport