Miss mundialu bryluje podczas MŚ 2026. Tym obecnie się zajmuje
Ivana Knoll, fanka reprezentacji Chorwacji, przez wielu kibiców określana była miss mistrzostw świata 2022 w Katarze. Kobieta bryluje także podczas aktualnie trwającego mundialu.
Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwaliła się dziesiątkami zdjęć z MŚ 2026, gdzie dopinguje swoich ulubieńców.
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Co ciekawe kobieta przed laty oglądała mecze reprezentacji Chorwacji również podczas mundialu w 2014 i 2018 roku, a także 2022, kiedy została określona "miss mundialu".
33-latka aktualnie próbuje swoich sił jako DJ - występuje w strefach kibica podczas MŚ 2026.
Jej poczynania na Instagramie śledzi trzy miliony użytkowników tego portalu społecznościowego.
Chorwacja zmagania podczas MŚ 2026 zainauguruje w środę - hitowym meczem z Anglią w ramach zmagań w grupie L.Przejdź na Polsatsport.pl