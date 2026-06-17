Miss mundialu bryluje podczas MŚ 2026. Tym obecnie się zajmuje

Piłka nożna

Ivana Knoll, fanka reprezentacji Chorwacji, przez wielu kibiców określana była miss mistrzostw świata 2022 w Katarze. Kobieta bryluje także podczas aktualnie trwającego mundialu.

Modelka za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwaliła się dziesiątkami zdjęć z MŚ 2026, gdzie dopinguje swoich ulubieńców.

 

ZOBACZ TAKŻE: Partnerki siatkarzy reprezentacji Polski. Zobacz, z kim związani są polscy zawodnicy

 

Co ciekawe kobieta przed laty oglądała mecze reprezentacji Chorwacji również podczas mundialu w 2014 i 2018 roku, a także 2022, kiedy została określona "miss mundialu".

 

33-latka aktualnie próbuje swoich sił jako DJ - występuje w strefach kibica podczas MŚ 2026. 

 

 

Jej poczynania na Instagramie śledzi trzy miliony użytkowników tego portalu społecznościowego.

 

 

Chorwacja zmagania podczas MŚ 2026 zainauguruje w środę - hitowym meczem z Anglią w ramach zmagań w grupie L.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Brazylia - Egipt. Skrót meczu
Zobacz także

Obrońcy tytułu gotowi na mundial! Zwycięstwo na ostatniej prostej przed turniejem

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 