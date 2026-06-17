Mocne wsparcie dla polskiego systemu szkolenia. "Owoce będziemy zbierać za kilka lat"

W spotkaniu dotyczącym certyfikacji akademii i klubów wzięli udział również prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.

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- Z jednej strony jest między nami rywalizacja, bo walczymy o ten sam "target" dzieci i młodzieży, czyli wysokich zawodników i zawodniczek, ale jest to rywalizacja pozytywna, bo wszystkim nam zależy, by jak najwięcej dzieci i młodzieży uprawiało sport. Uważamy, że gry zespołowe mają ogromny zasięg społeczny, dlatego ten projekt jest bardzo dobry i będzie rozwijał nasze dyscypliny - zaznaczył Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.

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Celem programu jest "stworzenie ogólnopolskiej sieci akademii siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki funkcjonujących według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych na trzech poziomach jakościowych".

- Chcemy stawiać na nasze wychowanki i naszych wychowanków, żeby jak najwięcej polskich zawodniczek i zawodników mogło występować w najwyższych ligach. Aby było to możliwe, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Owoce będziemy zbierać za kilka, może kilkanaście lat, ale najważniejsze, że rozpoczynamy - powiedział Rutnicki podczas konferencji prasowej w Warszawie.

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Jak poinformował minister, dofinansowanie można przeznaczyć na prowadzenie szkolenia sportowego, działania związane z monitoringiem procesu szkoleniowego, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego i działania promocyjne. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży do 19. roku życia.

- Ten program to klucz do tego, by widzieć całą ścieżkę rozwoju. Dedykujemy go przede wszystkim najmłodszym sportowcom, a w dalszej kolejności rodzicom, którzy decydują o tym, że jeśli dziecko trafi do sportu, to przejdzie przez najlepszy system szkolenia, wzorowany na najlepszych rozwiązaniach w Europie - podkreślił Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

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Dofinansowanie w wysokości 10 mln zł otrzyma ZPRP, Fundacji Siatkarska Polska zostanie przyznane 13 mln zł, natomiast PZKosz otrzyma 7 mln zł.

- Dla mnie program APR-ów (certyfikacji Akademii Piłki Ręcznej - przyp. red.) to był fundamentalny moment. W zeszłym roku otrzymaliśmy go pioniersko i testowaliśmy go przez cztery miesiące w klubach. Został on bardzo dobrze przyjęty, bo z jednej strony jest to pomoc dla klubów, a z drugiej my też mamy wymagania w ich kierunku. To będzie część rozwoju tych dyscyplin, bo ważne są jeszcze kolejne kroki - podsumował Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

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Program obejmie ok. 350 akademii i ponad 1,4 tys. zespołów.

RI, PAP