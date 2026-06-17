Najlepsza siatkarka kraju zmienia klub. "Doskonale wpasowuje się w naszą wizję"

Robert IwanekSiatkówka

Daria Szargorodska, najlepsza siatkarka Ukrainy w 2025 roku, zmienia klub. 24-letnia rozgrywająca w najbliższym sezonie będzie zawodniczką francuskiego Virtus Le Cannet.

Najlepsza siatkarka kraju zmienia klub. "Doskonale wpasowuje się w naszą wizję"
Fot. PAP
Daria Szargorodska została nową zawodniczką Virtus Le Cannet

Dla Szargorodskiej będzie to pierwszy w karierze transfer na Zachód. Wcześniej Ukrainka występowała w rodzimych klubach: Chimiku Jużnyj, Alancie-DNU i SC Prometey Dnipro, a także kazachskim Żetysu VK.

 

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"Doskonale wpasowuje się w naszą wizję i ambicje klubu na przyszłość. Szargorodska ugruntowała swoją pozycję jednej z najlepszych rozgrywających w europejskiej siatkówce i wierzymy, że wniesie do zespołu nie tylko umiejętności, ale i doświadczenie oraz cechy przywódcze" - czytamy w komunikacie francuskiego klubu w mediach społecznościowych.

 

24-latka sięgnęła w trakcie zawodowej kariery po wiele nagród indywidualnych. Została uznana między innymi za najlepszą rozgrywającą w mistrzostwach Kazachstanu, Azjatyckiej Lidze Mistrzyń i Pucharze Ukrainy, a także została wybrana MVP Złotej Euroligi.

 

W 2025 Daria Szargorodska sięgnęła również po tytuł Siatkarki Roku na Ukrainie, wyprzedzając Adrianę Pawlik (Bukowynka Czerniowce) i Walerię Jakuszewą (Dobrodiy-Uniwersytet Medyczny-SHVSM Winnica).

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