Niesamowite osiągnięcie Messiego! 27 mecz na mistrzostwach świata

W czołówce tego zestawienia znajduje się dwóch Polaków - Władysław Żmuda, który zaliczył 21 spotkań w MŚ, oraz mający o jeden mecz mniej Grzegorz Lato.

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Piłkarze z największą liczbą występów w meczach MŚ:

27 meczów - Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026)

25 - Lothar Matthaeus (Niemcy, 1982-1998)

24 - Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014)

23 - Paolo Maldini (Włochy, 1990-2002)

22 - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2022)

21 - Uwe Seeler (Niemcy, 1958-1970), Władysław Żmuda (Polska, 1974-1986), Diego Maradona

(Argentyna, 1982-1994)

20 - Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982), Cafu (Brazylia, 1994-2006), Philipp Lahm

(Niemcy, 2006-2014), Bastian Schweinsteiger (Niemcy, 2002-2014), Javier Mascherano

(Argentyna, 2006-2018), Hugo Lloris (Francja, 2010-2022), Manuel Neuer (Niemcy, 2010-2026)

PAP