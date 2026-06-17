Niesamowite osiągnięcie Messiego! 27 mecz na mistrzostwach świata
Lionel Messi rozegrał 27. mecz w piłkarskich mistrzostwach świata. Argentyńczyk jest pod tym względem rekordzistą. Jego zespół pokonał Algierię 3:0, a on zdobył trzy bramki.
W czołówce tego zestawienia znajduje się dwóch Polaków - Władysław Żmuda, który zaliczył 21 spotkań w MŚ, oraz mający o jeden mecz mniej Grzegorz Lato.
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Piłkarze z największą liczbą występów w meczach MŚ:
27 meczów - Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026)
25 - Lothar Matthaeus (Niemcy, 1982-1998)
24 - Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014)
23 - Paolo Maldini (Włochy, 1990-2002)
22 - Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2022)
21 - Uwe Seeler (Niemcy, 1958-1970), Władysław Żmuda (Polska, 1974-1986), Diego Maradona
(Argentyna, 1982-1994)
20 - Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982), Cafu (Brazylia, 1994-2006), Philipp Lahm
(Niemcy, 2006-2014), Bastian Schweinsteiger (Niemcy, 2002-2014), Javier Mascherano
(Argentyna, 2006-2018), Hugo Lloris (Francja, 2010-2022), Manuel Neuer (Niemcy, 2010-2026)