Niesamowity wyczyn Messiego. Pierwszy w historii
Argentyńczyk Lionel Messi został pierwszym w historii piłkarzem, który wystąpił w co najmniej jednym meczu sześciu edycji mistrzostw świata. W środę może do niego dołączyć Portugalczyk Cristiano Ronaldo.
Sześć razy na mundial powołany był też meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, ale w swoich pierwszych dwóch turniejach był tylko rezerwowym. Także w tym roku jeszcze nie zagrał.
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Do grona zawodników z występami w pięciu edycjach MŚ w tegorocznym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku dołączył w niedzielę Niemiec Manuel Neuer. Spośród piłkarzy w kadrach uczestników szansę na to mają jeszcze Chorwat Luka Modrić i Japończyk Yuto Nagatomo.
W czterech mundialach udział wziął m.in. Władysław Żmuda (1974-1986).
Piłkarze z występami w sześciu edycjach mistrzostw świata:
Lionel Messi (Argentyna) 2006-2026
w pięciu edycjach:
Antonio Carbajal (Meksyk) 1950-1966
Lothar Matthaeus (Niemcy) 1982-1998
Rafael Marquez (Meksyk) 2002-2018
Cristiano Ronaldo (Portugalia) 2006-2022
Andres Guardado (Meksyk) 2006-2022
Manuel Neuer (Niemcy) 2010-2026