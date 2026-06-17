Niesamowity wyczyn Messiego. Pierwszy w historii

Sześć razy na mundial powołany był też meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, ale w swoich pierwszych dwóch turniejach był tylko rezerwowym. Także w tym roku jeszcze nie zagrał.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ początek Norwegii! Padło pięć goli, dublet Haalanda

Do grona zawodników z występami w pięciu edycjach MŚ w tegorocznym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku dołączył w niedzielę Niemiec Manuel Neuer. Spośród piłkarzy w kadrach uczestników szansę na to mają jeszcze Chorwat Luka Modrić i Japończyk Yuto Nagatomo.

W czterech mundialach udział wziął m.in. Władysław Żmuda (1974-1986).

Piłkarze z występami w sześciu edycjach mistrzostw świata:

Lionel Messi (Argentyna) 2006-2026

w pięciu edycjach:

Antonio Carbajal (Meksyk) 1950-1966

Lothar Matthaeus (Niemcy) 1982-1998

Rafael Marquez (Meksyk) 2002-2018

Cristiano Ronaldo (Portugalia) 2006-2022

Andres Guardado (Meksyk) 2006-2022

Manuel Neuer (Niemcy) 2010-2026

PAP