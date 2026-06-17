Norbert Huber zdecydował ws. swojej przyszłości! "Bardzo się cieszę"

Środkowy przeniósł się do Japonii w 2025 roku. Wcześniej grał w PlusLidze: JSW Jastrzębskim Węglu, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, PGE Skrze Bełchatów i Cerradzie Czarnych Radom.

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Na powrót do Polski jednak się nie zanosi. Przedłużenie kontraktu 27-latka ogłosił jego zespół, Wolfdogs Nagoya.

- Bardzo się cieszę, że w tym sezonie będę mógł dalej występować w drużynie Wolfdogs Nagoya. Czuję się tu naprawdę bardzo dobrze - powiedział Huber, cytowany przez klub.

W zakończonym już sezonie SV League Polak został okrzyknięty najlepszym środkowym rozgrywek.

Huber, choć w tym roku nie zagra z orłem na piersi, w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, a w 2023 roku zdobył złoty medal mistrzostw Europy. W 2024 roku sięgnął po srebro na igrzyskach olimpijskich. Rok później stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata.

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KP, Polsat Sport