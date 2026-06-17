Ogromna tragedia. Nie żyje mistrz świata

Zimowe

Tragiczna informacja napłynęła zza oceanu. Zmarł hokejowy mistrz świata, Kyle Calder. Mężczyzna miał 47 lat.

Hokeista na lodzie w stroju sportowym z numerem 19 na plecach, w trakcie upadku próbuje uderzyć krążek kijem.
fot. PAP/EPA
Nie żyje Kyle Calder

Calder to były zawodnik NHL. Został wybrany w drafcie w 1997 roku. W karierze reprezentował barwy takich zespołów jak Chicago Blackhawks, Philadelphia Flyers, Detroit Red Wings, Los Angeles Kings i Anaheim Ducks. I choć kij na kołek odwiesił w 2012 roku, nie pożegnał się z hokejem. Przez długi czas trenował drużyny młodzieżowe.

 

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Kanadyjczyk trzykrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata Elity. W 2003 roku wraz z reprezentacją "Kraju Klonowego Liścia" wywalczył złoty medal tej imprezy. 

 

O śmierci 47-latka poinformowała Kanadyjska Federacja Hokeja.

 

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego zawodnika reprezentacji Kyle’a Caldera, który reprezentował Kanadę na Mistrzostwach Świata Juniorów w 1999 roku oraz na trzech edycjach Mistrzostw Świata mężczyzn, gdzie między innymi zdobył złoty medal w 2003 roku. Składamy kondolencje jego rodzinie i bliskim" - napisano w komunikacie. 

KP, Polsat Sport
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HOKEJKYLE CALDERZIMOWE
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