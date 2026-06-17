Ogromny szok. W wieku 58 lat zmarł trener drużyny Ligue 1

"Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego taty i męża, Erica Roya. Od trzech i pół roku Tata walczył z rakiem trzustki. Przez cały ten czas żył z siłą, która wciąż nas zadziwia, niesiony miłością swojej rodziny, piłką nożną, swoją pracą i tą pasją, która nigdy go nie opuściła" - napisała rodzina zmarłego trenera w mediach społecznościowych.

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Jako piłkarz Roy reprezentował m.in. barwy OGC Nice, Olympique Lyon, Olympique Marsylia, AFC Sunderland czy Rayo Vallecano. Z "Olimpijczykami" doszedł do finału Pucharu UEFA w 1999 roku.

"To, czego dokonał w ostatnich latach, pozostanie dla nas czymś wyjątkowym. Przejście przez tę próbę przy jednoczesnym wspieraniu klubu, drużyny, historii tak silnej, mówi bardzo wiele o tym, jakim był człowiekiem. Tata był głęboko życzliwy, czuły, prawy i uczciwy. Potrafił zachęcać, przekazywać wiedzę, popychać innych do przekraczania własnych granic, do stawania się najlepszą wersją samych siebie. Miał w sobie tą sprawiedliwość i to człowieczeństwo" - można przeczytać w pożegnaniu.

Po zakończeniu kariery, Francuz pełnił funkcję kierownika oraz szkoleniowca OGC Nice, był również dyrektorem sportowym w Lens, Watfordzie, a od stycznia 2023 roku był trenerem Brest.

"Kochał piłkę nożną miłością absolutną. Jego przygoda ze Stade Brestois była jednym z najpiękniejszych momentów w jego życiu. Dawała mu energię, radość, powód do dalszego działania, również w najtrudniejszych chwilach. Ze swoimi zawodnikami zbudował rzadką i piękną więź. Kochał ich bardzo mocno i był dumny, głęboko dumny, że jest ich trenerem. Kibicom Brestu chcemy powiedzieć: dziękujemy. Wasze przyjęcie, Wasze wsparcie, Wasz żar i Wasza miłość głęboko go poruszyły. Ta siła towarzyszyła mu znacznie bardziej, niż możecie to sobie wyobrazić. Tata zawsze nam powtarzał, że tę pieśń, którą dla niego stworzyliście, zabierze ze sobą" - zakończyła pogrążona w smutku rodzina, Victoria Rose, Markus i Loetitia.