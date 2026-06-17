ORLEN Basket Liga: Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra. Relacja live i wynik na żywo
Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra to piąte finałowe spotkanie ORLEN Basket Ligi. Obecny stan rywalizacji do czterech zwycięstw to 2-2. Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.
Walka o mistrzostwo Polski nabiera rumieńców. O tytuł na krajowym podwórku rywalizują ekipy Legii Warszawa i ORLEN Zastal Zielona Góra.
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Zmagania toczą się do czterech wygranych meczów. Obecnie w serii jest 2-2.
Pierwsze spotkanie padło łupem Zielonogórzan. W kolejnych dwóch triumfowała ekipa ze stolicy. W czwartej potyczce stan wyrównał Zastal.
- Nie zwieszamy głów - mówi gwiazdor Legii Andrzej Pluta.
Bojowe nastawienie potwierdza również Andrzej Mazurczak z Zielonej Góry.
- Nasz zespół ma charakter - ocenia.
Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - ORLEN Zastal Zielona Góra na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.Przejdź na Polsatsport.pl