Polska - Bułgaria. Skrót meczu reprezentacji siatkarek w Lidze Narodów (WIDEO)

Reprezentacja Polski udział w obecnej edycji Ligi Narodów siatkarek rozpoczęła na turnieju w chińskim Nankinie. Wygrała tam trzy spotkania - 3:2 z Belgią, 3:0 z Czechami i 3:2 z Serbią, a w starciu z Chinkami poniosły porażkę 1:3.

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W drugim tygodniu rozgrywek podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Na inaugurację wygrały z Bułgarią 3:0. W kolejnych meczach zmierzą się z Ukrainą (czwartek, 18 czerwca), Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

Skrót meczu Polska - Bułgaria:

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Najwięcej punktów: Julita Piasecka (12), Maja Koput (10) – Polska; Mikaela Stoyanova (13), Borislava Saykova (10) – Bułgaria. Polki były skuteczniejsze w ataku, a różnicę zrobiły też błędy własne - polskie siatkarki popełniły ich tylko dziewięć, a Bułgarki aż 24.

Polska – Bułgaria 3:0 (25:12, 25:22, 25:23)

Polska: Sonia Stefanik, Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska, Maja Koput, Magdalena Stysiak, Monika Lampkowska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Justyna Łysiak, Julia Szczurowska, Alicja Grabka, Paulina Damaske. Trener: Stefano Lavarini.

Bułgaria: Lora Slavcheva, Darina Naneva, Miroslava Paskova, Aleksandra Milanova, Borislava Saykova, Mikaela Stoyanova – Mila Pashkuleva (libero) oraz Zhana Todorova (libero), Margarita Guncheva, Merelin Nikolova, Kalina Veneva, Tsvetelina Ilieva, Kaya Nikolova, Viktoria Ninova. Trener: Marcello Abbondanza.

Sędziowie: Sumie Myoi (Japonia) – Denny Cespedes (Dominikana).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKAREK 2026

RM, Polsat Sport