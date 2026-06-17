Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Siatkówka

Polska - Ukraina to kolejne spotkanie polskich siatkarek w Lidze Narodów 2026. Wynik meczu siatkarek - kto wygrał mecz Polska - Ukraina?

Polska - Ukraina. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?
fot. FIVB
Polska - Ukraina. Wynik meczu polskich siatkarek. Kto wygrał?

W drugim tygodniu zmagań podopieczne trenera Stefano Lavariniego grają w stolicy Tajlandii - Bangkoku. Mierzą się tam kolejno z Bułgarią (3:0), Ukrainą (czwartek, 18 czerwca), Holandią (sobota, 20 czerwca) i Kanadą (niedziela, 21 czerwca).

 

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Na inaugurację VNL 2026 polskie siatkarki uzyskały bardzo dobry bilans - trzy zwycięstwa i jedna porażka i wywalczyły siedem punktów.

 

Jeśli chodzi o drugi tydzień zmagań, podopieczne Lavariniego rozpoczęły od pewnego zwycięstwa, ogrywając bez straty seta Bułgarki.

 

Jak polskie siatkarki poradzą sobie w drugim meczu drugiego tygodnia zmagań?

Polska - Ukraina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Ukraina poznamy w czwartek 18 czerwca. O tym, kto wygrał Polska - Ukraina, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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