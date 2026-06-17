Popis Magdaleny Stysiak! Polka naprawdę to zrobiła

Biało-czerwone od zwycięstwa rozpoczęły drugiej turniej w Bangkoku. Przeciwko Bułgarii w pierwszym składzie pojawiła się Stysiak, której zabrakło w pierwszej rundzie w chińskim Nankinie. Utytułowana siatkarka zdobyła w środowym spotkaniu dziewięć "oczek" i tym samym przekroczyła barierę 1200 pkt - na koncie ma dokładnie 1207. W klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek prowadzi Turczynka Ebrar Karakurt (1328), przed Belgijką Britt Herbots (1303) i Dominikanką Brayelin Martinez (1254).

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Mimo wygranej, Stysiak nie była jednak zadowolona z prezentowanego przez siebie poziomu.

- Szczerze mówiąc, nie mogłam znieść tego, jak dzisiaj grałam, nie mogłam znaleźć swojego rytmu. Najważniejsze jest to, że wygrałyśmy 3:0. Ja natomiast potrzebuję jeszcze trochę czasu, by wrócić do swojej dyspozycji i grać na 100 procent - przyznała Polka po spotkaniu.

Jak dodała, jej zespół ma jeszcze nad czym pracować, by w kolejnych meczach zaprezentować się z lepszej strony.

- Po pierwszym turnieju nie wróciłyśmy do kraju, tylko zostałyśmy w Chinach i dalej trenowałyśmy. To nie była dla nas łatwa sytuacja, tak samo jak nie są łatwe te pierwsze mecze w turnieju. Najważniejsze są jednak trzy punkty. Mamy jeszcze nad czym pracować, ale powoli wracamy do naszej najlepszej siatkówki. Gratuluję również Bułgarkom, które naprawdę dziś mocno powalczyły - przyznała Stysiak.

Z kolei selekcjoner biało-czerwonych Stefano Lavarini chwalił swoje podopieczne przede wszystkim za grę w defensywie.

- Zagraliśmy fantastyczny pierwszy set. Później udało nam się utrzymać jakość gry w obronie, ale nasz atak mógł nieco lepiej funkcjonować. Traciliśmy nasz rytm i na pewno nad tym musimy popracować - skomentował.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w czwartek 18 czerwca o godzinie 11.45 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 11.00.

KP, PAP