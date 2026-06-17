Polskie kluby poznały rywali! Z kim zagrają o awans do Ligi Konferencji?

Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o miejsce w europejskich pucharach. Czwarty i piąty zespół poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy przystąpią do eliminacji Ligi Konferencji. Rozpoczną je od drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami losowanie el. Ligi Europy. Oto pary

W środę 17 czerwca obie drużyny poznały pierwszych przeciwników w walce o przepustkę do Europy. Raków na początek zmierzy się z zespołem Valletta FC z Malty, natomiast GKS - z przegranym rywalizacji Hajduk Split - MSK Zilina. Ekipa spod Jasnej Góry będzie gospodarzem pierwszego meczu, natomiast klub z Katowic rozpocznie zmagania na wyjeździe.

Spotkania drugiej fazy kwalifikacji do Ligi Konferencji odbędą się 23 i 30 lipca.

Pary drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji:ścieżka niemistrzowska:

Raków Częstochowa (Polska) - Valletta FC (Malta)

przegrany pary Hajduk Split (Chorwacja) / MSK Żylina (Słowacja) - GKS Katowice (Polska)

HNK Rijeka (Chorwacja) - CSKA Sofia (Bułgaria) / Derry City (Irlandia)

Istanbul Basaksehir (Turcja) - FK Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) / Inter Turku (Finlandia)

FC Lugano (Szwajcaria) - KF Dukagjini (Kosowo)

HJK Helsinki (Finlandia) - Coleraine FC (Irlandia Północna)

FCSB Bukareszt (Rumunia) - FK Auda (Litwa)

Glentoran FC (Irlandia Północna) / RFS Ryga (Łotwa) - przegrany Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Vestri Isafjordur (Islandia)

FK Decić (Czarnogóra) / FK Lipawa (Łotwa) - Austria Wiedeń (Austria)

Debreceni VSC (Węgry) - Marsaxlokk FC (Malta) / Pjunik Erywań (Armenia)

GAIS Goeteborg (Szwecja) - FC Nordsjaelland (Dania)

IFK Goeteborg (Szwecja) - Caernarfon Town (Walia) / Levadia Tallin (Estonia)

NK Varażdin (Chorwacja) - FC Hradec Kralove (Czechy)

Dila Gori (Gruzja) / AC Virtus (San Marino) - Apollon Limassol (Cypr)

NK Bravo (Słowenia) - Europa FC (Gibraltar) / Skendija Tetowo (Macedonia Północna)

przegrany Dynamo Kijów (Ukraina) / Universitatea Cluj (Rumunia) - SK Brann (Norwegia)

Shelbourne FC (Irlandia) - JK Nomme Kalju (Estonia) / Linfield FC (Irlandia Północna)

Valur Reykjavik (Islandia) - HK Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina)

Zimbru Kiszyniów (Mołdawia) - FC Noah (Armenia)

US Mondorf-les-Bains (Luksemburg) / Dinamo Tbilisi (Gruzja) - OFK Petrovac (Czarnogóra) / Żalgiris Wilno (Litwa)przegrany Sheriff Tyraspol (Mołdawia) / NK Aluminij (Słowenia) - Dinamo City Tirana (Albania) - FK Astana (Kazachstan)

ścieżka mistrzowska:

przegrany Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina) / Lewski Sofia (Bułgaria) - przegrany Petrocub Hincesti (Mołdawia) / KF Egnatia (Albania)

przegrany KI Klaksvik (Wyspy Owcze) / FC Atert Bissen (Luksemburg) - przegrany Vikingur Reykjavik (Islandia) / Gyori ETO FC (Węgry)

przegrany ML Witebsk (Białoruś) / Universitatea Craiova (Rumunia) - przegrany Kajrat Ałmaty (Kazachstan) / Sutjeska Niksić (Czarnogóra)

przegrany Flora Tallin (Estonia) / Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) - przegrany Sabah FK (Azerbejdżan) / New Saints FC (Walia)

przegrany Floriana FC (Malta) / Shamrock Rovers (Irlandia) - przegrany Żalgiris Kowno (Litwa) / Drita Gnjilane (Kosowo)

przegrany Vardar Skopje (Macedonia Północna) / Kuopion Palloseura (Finlandia) - przegrany Ararat Erywań (Armenia) / Riga FC (Łotwa)

Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Polsat Sport