Reprezentant Polski zostaje! Kolejna informacja od klubu z PlusLigi

W ostatnim czasie Asseco Resovia poinformowała już o kilku zawodnikach, którzy w nadchodzącym sezonie nadal będą reprezentować klub z Rzeszowa. Już wiemy, że w ekipie z Podpromia występować będą: Danny Demyanenko, Mateusz Poręba, Klemen Čebulj czy Marcin Janusz.

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Teraz Resovia przekazała kolejne ważne informacje. Swój pobyt w Rzeszowie przedłużył również Artur Szalpuk.

"Artur Szalpuk zostaje z nami! A zanim wrócą klubowe emocje, mocno trzymamy kciuki za sukcesy Artura w reprezentacji Polski" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Szalpuk w Resovii występuje od sezonu 2025/2026. W PlusLidze grał już w takich klubach jak: PGE Projekt Warszawa, PGE Skra Bełchatów czy Trefl Gdańsk.

Przyjmujący ma na swoim koncie srebrny i brązowe medale polskiej ekstraklasy siatkarzy. Podczas swojej kariery zdobył między innymi: Puchar Polski, Superpuchar Polski i Puchar Challenge.

Oczywiście Szalpuk może pochwalić się również sukcesami w drużynie narodowej. Z Biało-Czerwonymi sięgnął po między innymi mistrzostwo świata, brązowy medal mistrzostw Europy i dwukrotnie po triumf w Lidze Narodów.

AA, Polsat Sport