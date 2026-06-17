Rodzina wygrała. Doświadczony siatkarz opuszcza PlusLigę

Dla Grahama będzie to już trzecie w karierze podejście do ligi estońskiej. 32-latek w sezonie 2019/2020 był zawodnikiem Saaremaa VK, a rozgrywki 2021/2022 spędził w Taltech VK.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski zostaje! Kolejna informacja od klubu z PlusLigi

O transferze reprezentanta Australii przesądziły... względy rodzinne. Życiowa partnerka Grahama jest Estonką, para ma już jedno dziecko, a w sierpniu ich rodzina powiększy się o kolejnego potomka.

- Spodziewamy się drugiego dziecka, więc powrót do Estonii to dla mnie doskonała okazja, by być bliżej rodziny - zarówno na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Regularnie śledziłem ligę estońską i wiem, że jej poziom rośnie z roku na rok, więc nie mogę się już doczekać kolejnego sezonu - powiedział Beau Graham, cytowany przez portal Delfi.

Australijski środkowy rozegrał w minionym sezonie PlusLigi zaledwie pięć spotkań, w których zdobył 5 punktów (2 atakiem i 3 blokiem).