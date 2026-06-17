Rodzina wygrała. Doświadczony siatkarz opuszcza PlusLigę

Robert IwanekSiatkówka

Beau Graham, australijski środkowy, opuszcza PlusLigę. Doświadczony zawodnik zamieni Asseco Resovię na... estoński Bigbank Tartu.

Rodzina wygrała. Doświadczony siatkarz opuszcza PlusLigę
Fot. PAP
Beau Graham zamieni Asseco Resovię na estoński Bigbank Tartu

Dla Grahama będzie to już trzecie w karierze podejście do ligi estońskiej. 32-latek w sezonie 2019/2020 był zawodnikiem Saaremaa VK, a rozgrywki 2021/2022 spędził w Taltech VK.

 

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O transferze reprezentanta Australii przesądziły... względy rodzinne. Życiowa partnerka Grahama jest Estonką, para ma już jedno dziecko, a w sierpniu ich rodzina powiększy się o kolejnego potomka.

 

- Spodziewamy się drugiego dziecka, więc powrót do Estonii to dla mnie doskonała okazja, by być bliżej rodziny - zarówno na poziomie zawodowym, jak i prywatnym. Regularnie śledziłem ligę estońską i wiem, że jej poziom rośnie z roku na rok, więc nie mogę się już doczekać kolejnego sezonu - powiedział Beau Graham, cytowany przez portal Delfi.

 

Australijski środkowy rozegrał w minionym sezonie PlusLigi zaledwie pięć spotkań, w których zdobył 5 punktów (2 atakiem i 3 blokiem).

 

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PlusLiga
Asseco Resovia Rzeszów
Beau Graham
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