Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmują Polki po wygranej?

Siatkówka

Rozpoczął się drugi tydzień zmagań Ligi Narodów, jeśli chodzi o zmagania siatkarek. Które miejsce w tabeli zajmuje reprezentacja Polski? Sprawdź aktualną tabelę Ligi Narodów.

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmują Polki po wygranej?
fot. FIVB
Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmują Polki po wygranej?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostanie w Azji - gra w Bangkoku.

 

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami, wygrywając 3:0.

 

Jak tym samym wygląda aktualna tabela po pierwszym dniu zmagań, jeśli chodzi o drugi tydzień Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek:

BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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