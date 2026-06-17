Tabela Ligi Narodów siatkarek. Które miejsce zajmują Polki po wygranej?

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostanie w Azji - gra w Bangkoku.

Zobacz także: 35 punktów! Niesamowity mecz polskiej siatkarki w Lidze Narodów (WIDEO)

W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami, wygrywając 3:0.

Jak tym samym wygląda aktualna tabela po pierwszym dniu zmagań, jeśli chodzi o drugi tydzień Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek:

BS, Polsat Sport