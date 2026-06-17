Tak napisali o Messim. "Niech to tango się nie kończy"

Kapitan reprezentacji prowadzonej przez Lionela Scaloniego zdobył hat-tricka, a jego drużyna wygrała 3:0.

"Messi w trybie legendy" – napisał portal ESPN Argentina, oceniając niesamowity wyczyn lidera reprezentacji, która broni zdobytego przed czterema laty tytułu.

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"To było niezwykle ważne zwycięstwo zarówno ze względu na samą grę, jak i na morale drużyny. To był wieczór, podczas którego Messi grał jak prawdziwa legenda, pozwalając nam marzyć o tym, co nas czeka" – dodał portal.

"Kapitan idealny. Messi zatrzymuje czas" – dodał portal dziennika "La Nacion".

Kanał TyC Sport napisał z kolei, że "Albicelestes" z impetem rozpoczęła drogą ku obronie tytułu, a wysokie zwycięstwo nad Algierią stawia ją w bardzo dobrej pozycji w grupie J, w której grają jeszcze Austria i Jordania.

Spotkanie między tymi drużynami zakończyło się zwycięstwem Austrii 3:1.

- Cieszę się tym, czuję się świetnie i jestem szczęśliwy na boisku – powiedział po meczu Messi.

"Niech to tango się nie kończy" – skomentował portal Ole, wyliczając dotychczasowe osiągnięcia Messiego na mistrzostwach świata. Dzięki hat-trickowi dogonił on lidera klasyfikacji strzelców wszech czasów mistrzostw świata. Razem z pochodzącym z Polski Niemcem Miroslavem Klose mają po 16 goli.

"Kapitan wciąż tu jest, pomimo krytyki z racji wieku, gry w gorszej lidze czy coraz częściej przegrywanych pojedynków jeden na jeden" – napisał Ole. "Mijają lata i zawodnicy, ale Messi pozostaje. Oto mistrz" – dodał portal.

PAP