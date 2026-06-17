To już dziś! Polskie zespoły poznają rywali w walce o europejskie puchary

Piłka nożna

Pięć polskich drużyn powalczy o awans do europejskich pucharów w sezonie 2026/27. Już w środę 17 czerwca nasze ekipy poznają przeciwników w rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Piłkarze świętujący zdobycie pucharu i piłki po meczu.
fot. PAP
Piłkarze Lecha Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski

Środa 17 czerwca to ważny dzień dla polskiej piłki klubowej. Nasze zespoły poznają bowiem swoich przeciwników walce o awans do europejskich pucharów.

 

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Polskę na arenie międzynarodowej reprezentować będzie aż pięć drużyn. W eliminacjach do Ligi Mistrzów zagrają mistrz i wicemistrz kraju, czyli Lech Poznań i Górnik Zabrze.

 

Jedna ekipa wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Europy. Mowa o trzeciej w tabeli PKO BP Ekstraklasy Jagiellonii Białystok.

 

Stawkę uzupełniają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Te zespoły rywalizować będą o miejsce w Lidze Konferencji.

 

Losowanie rozpocznie się o 12:00 - od Ligi Mistrzów. Godzinę później - Liga Europy, a o 14:00 - Liga Konferencji.

 

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