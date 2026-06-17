Triumf Austrii nad Jordanią na MŚ. Debiutant postraszył faworyta

Po pewnym zwycięstwie Argentyny nad Algierią w grupie J, do gry na mistrzostwach świata weszły reprezentacje Austrii i debiutującej na mundialu Jordanii.

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Spotkanie lepiej rozpoczął zespół z Europy. Romano Schmid trafił prosto w okienko z lewej krawędzi pola karnego, otwierając worek z bramkami.

Na kolejne trafienie musieliśmy poczekać do drugiej połowy. Świetne wejście zaliczyła w nią Jordania. Atak z lewej strony wyprowadził Ali Olwan, decydując się na strzał po długim rogu. Alexander Schlager był bezradny, a na tablicy wyników pojawił się remis 1:1.

W 67. minucie spory błąd popełnił golkiper Jordanii. Yazeed Abulaila źle wypiąstkował piłkę, a po zamieszaniu w polu karnym w siatce umieścił ją Marko Arnautovic. Austriacy zdążyli już celebrować gola, który ostatecznie nie został jednak uznany. Wcześniej bowiem ręką zagrał Stefan Posch.

10 minut później wszystko już się zgadzało. Z rzutu rożnego dośrodkował Marcel Sabitzer, a futbolówkę do własnej bramki skierował Yazan Al Arab.

To nie był jednak ostatni akcent tej rywalizacji. W 10 minucie doliczonego czasu z prawej strony do kolegów dogrywał Arnautovic. Podanie przeciął jordański defensor, jednak zrobił to ręką.

Po interwencji VAR sędzia przyznał Austriakom rzut karny. Ten został pewnie wykorzystany przez Arnautovica, który przypieczętował triumf swojej drużyny.

Austria - Jordania 3:1 (1:0)

Bramki: Romano Schmid 21, Yazan Al Arab 77 (samobój), Marko Arnautovic 90+12 - Ali Olwan 50.

Austria: Alexander Schlager - Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba (59. Kevin Danso), Phillip Mwene (59. Paul Wanner) - Nicolas Seiwald, Xaver Schlager (59. Carney Chukwuemeka) - Romano Schmid (83. Patrick Wimmer), Konrad Laimer, Marcel Sabitzer - Sasa Kalajdzic (46. Marko Arnautovic). Trener: Ralf Rangnick.

Jordania: Yazeed Abulaila - Abdallah Nasib (81. Saed Al Rosan), Yazan Al Arab, Mo Abualnadi (72. Saleem Obaid) - Ehsan Haddad (Mahmoud Al Mardi), Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Mohannad Abu Taha - Odeh Al Fakhouri (88. Ali Azaizeh), Ali Olwan - Mousa Tamari (88. Mohammad Al Daoud). Trener: Jamal Sellami.

Żółte kartki: Marcel Sabitzer.

Sędzia: Dahane Beida (Mauretania).

Polsat Sport