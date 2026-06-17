Trzy sety na inaugurację! Rozpoczął się drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów

Spotkanie Dominikany ze Stanami Zjednoczonymi miało jednostronny przebieg, a z seta na set przewaga Amerykanek była coraz większa. W premierowej partii Dominikana uległa rywalkom 20:25. Wynik drugiej odsłony - 19:25 - może być trochę mylący, bo siatkarki z Dominikany przegrywały już 13:24 i obroniły... sześć piłek setowych; serię rywalek przerwała skutecznym atakiem Jordyn Poulter.

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Trzecia odsłona przyniosła dominację reprezentacji USA, która szybko odskoczyła rywalkom (3:11), a później powiększyła przewagę do dziesięciu oczek (6:16). W pewnym momencie Dominikanki przegrywały 9:23, ostatecznie set skończył się wynikiem 12:25, a w ostatniej akcji meczu Stephanie Samedy zaatakowała blok-antenka.

Skrót meczu Dominikana - USA:

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Najwięcej punktów: Yonkaira Pena (8) – Dominikana; Jordan Thompson (15), Logan Eggleston (10), Dana Rettke (10), Chiaka Ogbogu (8) – USA. Amerykanki dominowały w ataku (punkty 43-31, skuteczność 45%-32%), bloku (8-2) i popełniły mniej błędów od rywalek (16, przy 22 Dominikanek).

Dominikana – USA 0:3 (20:25, 19:25, 12:25)