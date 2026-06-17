Tyle Chwalińska dostanie za udział w Wimbledonie! Opłacało się walczyć o dziką kartę

Maja Chwalińska już niedługo rozpocznie rywalizację w Wimbledonie. Będzie to dla niej duża szansa nie tylko na kolejny sukces sportowy, ale również finansowy. Jak się okazuje, Polka ma już zagwarantowaną całkiem niezłą wypłatę.

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Chwalińska za występ w pierwszej rundzie turnieju dostanie 80 tys. funtów (ok. 392 tys. zł). Jeśli udałoby się awansować do kolejnego etapu, zarobiłaby już 126 tys. funtów (ok. 617 tys. zł).

Gdyby Polka powtórzyła sukces z Roland Garros i zagrałaby w finale, otrzymałaby 1,8 mln funtów (8,8 mln zł). Zwyciężczyni Wimbledonu zgarnie 3,6 mln funtów, czyli aż 17,65 mln zł.

Pula nagród w singlu w Wimbledonie 2026:

Zwycięzca - 3,6 mln funtów (17,65 mln złotych)

Finalista - 1,8 mln (8,82 mln zł)

Półfinał - 900 tys. (4,41 mln zł)

Ćwierćfinał - 480 tys. (2,35 mln zł)

IV runda - 300 tys. (1,47 mln zł)

III runda - 185 tys. (907 tys. zł)

II runda - 126 tys. (618 tys. zł)

I runda - 80 tys. (392 tys. zł)

Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca i potrwa do 12 lipca.

Transmisje Wimbledonu 2026 będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport