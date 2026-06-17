Skandal z udziałem uczestnika MŚ 2026! Podejrzenie o ustawianie meczów w tle

23-letni Iworyjczyk jest objęty śledztwem, które ma ustalić, czy jako zawodnik Nice celowo doprowadził do otrzymania żółtej kartki w meczu z Metz 17 maja. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej został zatrzymany przez francuską policję 29 maja, krótko po tym, jak zdobył dwie bramki w wygranym spotkaniu z Saint-Etienne. Zwycięstwo to zapewniło Nice utrzymanie w Ligue 1, najwyższej klasie rozgrywkowej we Francji.

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Wahi udał się wraz z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej na mistrzostwa świata i wystąpił w podstawowym składzie w wygranym 1:0 meczu z Ekwadorem. Iworyjczyk przebywał na boisku do 56. minuty, kiedy zastąpił go Ange-Yoan Bonny.

Jak podaje The Athletic, dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak Ligue de Football Professionnel (LFP), organ zarządzający profesjonalnymi rozgrywkami piłkarskimi we Francji, otrzymał kilka zgłoszeń dotyczących podejrzanych wzorców zakładów bukmacherskich związanych z meczem Ligue 1 pomiędzy Nice a Metz. Zgłoszenia dotyczyły zakładów na to, że Elye Wahi otrzyma w tym spotkaniu żółtą kartkę.

Iworyjczyk został napomniany w 35. minucie meczu z Metz po spóźnionym wejściu w obrońcę Sadibou Sané. Dwie minuty wcześniej dopuścił się już faulu na bocznym obrońcy Bounie Sarrze, wykonując nieudany wślizg, jednak za tamto przewinienie nie został ukarany kartką.

W wyniku otrzymanego napomnienia Wahi został zawieszony na pierwszy mecz barażowy o utrzymanie przeciwko Saint-Etienne, rozegrany 26 maja. Była to jego piąta żółta kartka w sezonie Ligue 1. Podczas gdy napastnik oglądał spotkanie z trybun, Nice zremisowało na wyjeździe 0:0.

Trzy dni później wrócił do wyjściowego składu na rewanż i odegrał kluczową rolę w zwycięstwie 4:1 przed własną publicznością. Zdobył dwie bramki i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

IB, Polsat Sport