WTA w Berlinie: Coco Gauff - Paula Badosa. Relacja live i wynik na żywo

Coco Gauff wraca do gry po nieudanej próbie obrony tytułu na Roland Garros. We Francji Amerykanka odpadła bowiem już w trzeciej rundzie.

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Teraz Gauff inauguruje sezon na kortach trawiastych. Startuje w turnieju WTA 500 w Berlinie, gdzie została rozstawiona z "4".

Amerykanka miała w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej mierzy się z występującą z "dziką kartą" Hiszpanką Paulą Badosą, która próbuje odbudować ranking po problemach zdrowotnych.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Paula Badosa na Polsatsport.pl.

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