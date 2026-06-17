WTA w Berlinie: Coco Gauff - Paula Badosa. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Coco Gauff - Paula Badosa to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Paula Badosa na Polsatsport.pl.

Coco Gauff wraca do gry po nieudanej próbie obrony tytułu na Roland Garros. We Francji Amerykanka odpadła bowiem już w trzeciej rundzie.

 

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Teraz Gauff inauguruje sezon na kortach trawiastych. Startuje w turnieju WTA 500 w Berlinie, gdzie została rozstawiona z "4".

 

Amerykanka miała w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej mierzy się z występującą z "dziką kartą" Hiszpanką Paulą Badosą, która próbuje odbudować ranking po problemach zdrowotnych.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Paula Badosa na Polsatsport.pl.

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COCO GAUFFPAULA BADOSATENISTURNIEJE ATP I WTA

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