WTA w Berlinie: Coco Gauff - Paula Badosa. Relacja live i wynik na żywo
Coco Gauff - Paula Badosa to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Berlinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Paula Badosa na Polsatsport.pl.
Coco Gauff wraca do gry po nieudanej próbie obrony tytułu na Roland Garros. We Francji Amerykanka odpadła bowiem już w trzeciej rundzie.
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Teraz Gauff inauguruje sezon na kortach trawiastych. Startuje w turnieju WTA 500 w Berlinie, gdzie została rozstawiona z "4".
Amerykanka miała w pierwszej rundzie wolny los. W drugiej mierzy się z występującą z "dziką kartą" Hiszpanką Paulą Badosą, która próbuje odbudować ranking po problemach zdrowotnych.
Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Paula Badosa na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl