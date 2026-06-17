Wymagające losowanie Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów! Potęga na drodze Górnika Zabrze
Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali przeciwników w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, natomiast rywalem wicemistrza będzie tureckie Fenerbahce SK.
Liga Mistrzów to największe i najbardziej prestiżowe europejskie puchary. W przyszłym sezonie w kwalifikacjach do tych rozgrywek wystąpią dwa polskie zespoły - Lech Poznań i Górnik Zabrze.
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Obie drużyny rozpoczną zmagania od drugiej rundy. "Kolejorz", rzecz jasna, rywalizował będzie w ścieżce mistrzowskiej, natomiast "Trójkolorowi" - w niemistrzowskiej.
W środę 17 czerwca Lech i Górnik poznali pierwszych przeciwników w walce o awans do Ligi Mistrzów. Mistrz Polski na początek zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, natomiast wicemistrz - z tureckim Fenerbahce SK.
Spotkania drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 21-22 i 28-29 lipca. Lech i Górnik swoje pierwsze starcia rozegrają na wyjeździe.
Losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów:
Ścieżka mistrzowska:
Grupa 1:
Mjaellby AIF - Lincoln Red Imps / Inter Escaldes
Sabah Baku / The New Saints - Vardar / KuPS Kuopio
AGF Aarhus - Lech Poznań
Tre Fiori / Larne - FK Crvena Zvezda
Klaksvik / Atert Bissen - Żalgiris Kowno / Drita
Ararat Armenia / Riga - Floriana / Shamrock Rovers
Grupa 2:
Borac / Levski Sofia - Vitebsk / Universitatea Craiova
FC Thun - GNK Dinamo
Flora Tallinn / Iberia Tbilisi - SK Slovan Bratysława
Omonoia FC - Kajrat Ałmaty / Sutjeska
Vikingur Reykjavik / Gyori ETO - Hapoel Beer Szewa
Petrocub / Egnatia - NK Celje
Ścieżka niemistrzowska:
Fenerbahce SK - Górnik Zabrze
SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FCPrzejdź na Polsatsport.pl