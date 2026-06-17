Wymagające losowanie Lecha Poznań w el. Ligi Mistrzów! Potęga na drodze Górnika Zabrze

Piłka nożna

Lech Poznań i Górnik Zabrze poznali przeciwników w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, natomiast rywalem wicemistrza będzie tureckie Fenerbahce SK.

Piłkarz Lecha Poznań trzymający puchar, w tle inni zawodnicy i kibice na stadionie.
fot. PAP
Piłkarze Lecha Poznań po zdobyciu mistrzostwa Polski

Liga Mistrzów to największe i najbardziej prestiżowe europejskie puchary. W przyszłym sezonie w kwalifikacjach do tych rozgrywek wystąpią dwa polskie zespoły - Lech Poznań i Górnik Zabrze.

 

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Obie drużyny rozpoczną zmagania od drugiej rundy. "Kolejorz", rzecz jasna, rywalizował będzie w ścieżce mistrzowskiej, natomiast "Trójkolorowi" - w niemistrzowskiej.

 

W środę 17 czerwca Lech i Górnik poznali pierwszych przeciwników w walce o awans do Ligi Mistrzów. Mistrz Polski na początek zmierzy się z duńskim AGF Aarhus, natomiast wicemistrz - z tureckim Fenerbahce SK.

 

Spotkania drugiej fazy eliminacji Ligi Mistrzów odbędą się w dniach 21-22 i 28-29 lipca. Lech i Górnik swoje pierwsze starcia rozegrają na wyjeździe.

Losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów:

Ścieżka mistrzowska:

 

Grupa 1:

Mjaellby AIF - Lincoln Red Imps / Inter Escaldes

Sabah Baku / The New Saints - Vardar / KuPS Kuopio

AGF Aarhus - Lech Poznań

Tre Fiori / Larne - FK Crvena Zvezda

Klaksvik / Atert Bissen - Żalgiris Kowno / Drita

Ararat Armenia / Riga - Floriana / Shamrock Rovers

 

Grupa 2:

Borac / Levski Sofia - Vitebsk / Universitatea Craiova

FC Thun - GNK Dinamo

Flora Tallinn / Iberia Tbilisi - SK Slovan Bratysława

Omonoia FC - Kajrat Ałmaty / Sutjeska

Vikingur Reykjavik / Gyori ETO - Hapoel Beer Szewa

Petrocub / Egnatia - NK Celje

 

Ścieżka niemistrzowska:

 

Fenerbahce SK - Górnik Zabrze

SK Sturm Graz - Heart of Midlothian FC

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GÓRNIK ZABRZELECH POZNAŃLIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
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