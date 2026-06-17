Za nami losowanie el. Ligi Europy. Oto pary
W środę 17 czerwca w Nyonie odbyło się losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. O awans do tego europejskiego pucharu powalczy Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia" rozpocznie zmagania od trzeciej fazy.
Jagiellonia Białystok ponownie powalczy o miejsce w europejskich pucharach. "Duma Podlasia" przystąpi do eliminacji Ligi Europy. Rozpocznie je od trzeciej rundy.
ZOBACZ TAKŻE: Genialny Messi. Eksperci pod wrażeniem. "Niech on gra do 50"
Natomiast w środę 17 czerwca w Nyonie odbyło się losowanie drugiej fazy kwalifikacji do tego europejskiego pucharu.
Spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 9 i 16 lipca.
Losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy:
Grupa 1:
Hammarby IF - RSC Anderlecht
Qarabag / Vestri - CSKA Sofia / Derry
Tromsoe IL - FC Viktoria Pilzno
FC Twente - Vojvodina / Ferencvaros
Besiktas JK - FC Midtjylland
Grupa 2:
Hajduk Split / Zilina - Pafos FC
FC St. Gallen 1879 - SL Benfica
Sherrif / Aluminij - Maccabi Tel Awiw
Dynamo Kijów / Universitatea Cluj - PAOK FC
Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.Przejdź na Polsatsport.pl