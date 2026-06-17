Za nami losowanie el. Ligi Europy. Oto pary

Piłka nożna

W środę 17 czerwca w Nyonie odbyło się losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. O awans do tego europejskiego pucharu powalczy Jagiellonia Białystok. "Duma Podlasia" rozpocznie zmagania od trzeciej fazy.

Trofeum Ligi Europy UEFA na tle stadionu piłkarskiego.
fot. PAP
Trofeum za triumf w Lidze Europy

Jagiellonia Białystok ponownie powalczy o miejsce w europejskich pucharach. "Duma Podlasia" przystąpi do eliminacji Ligi Europy. Rozpocznie je od trzeciej rundy.

 

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Natomiast w środę 17 czerwca w Nyonie odbyło się losowanie drugiej fazy kwalifikacji do tego europejskiego pucharu.

 

Spotkania drugiej rundy eliminacji Ligi Europy odbędą się 9 i 16 lipca.

Losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Europy:

Grupa 1:

Hammarby IF - RSC Anderlecht

Qarabag / Vestri - CSKA Sofia / Derry

Tromsoe IL - FC Viktoria Pilzno

FC Twente - Vojvodina / Ferencvaros

Besiktas JK - FC Midtjylland

 

Grupa 2:

Hajduk Split / Zilina - Pafos FC

FC St. Gallen 1879 - SL Benfica

Sherrif / Aluminij - Maccabi Tel Awiw

Dynamo Kijów / Universitatea Cluj - PAOK FC

 

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JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
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