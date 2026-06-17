Zwolnili selekcjonera po jednym meczu na mistrzostwach świata. Jego następca zabrał głos

Lamouchi został zwolniony kilkadziesiąt godzin po porażce 1:5 w pierwszym meczu Tunezyjczyków w grupie F ze Szwedami, który odbył się w niedzielę miejscowego czasu w Monterrey.

Poinformowano, że do końca mundialu francuskiego szkoleniowca zastąpi jego rodak, bardzo ceniony w Afryce Renard.

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowite osiągnięcie Messiego! 27 mecz na mistrzostwach świata

Nowy selekcjoner Tunezji powiedział, że motywuje go to wyzwanie.

- Kiedy federacja skontaktowała się ze mną, nie wahałem się ani chwili. To wyzwanie nie jest łatwe, ale motywujące – stwierdził Renard na konferencji prasowej we wtorek po przyjeździe do Monterrey, aby poprowadzić wieczorny trening.

57-letni trener przyznał, że mimo wszystko atmosfera jest dobra.

- Powiedziałem zawodnikom, iż musimy trzymać głowy wysoko i iść naprzód. Są tutaj, aby reprezentować kraj. To zaszczyt, obowiązek. I jesteśmy to winni sobie samym, żeby osiągnąć znacznie lepszy wynik niż ten z pierwszego meczu – podkreślił.

Renard powiedział również, że współczuje 54-letniemu Lamouchiemu, którego, jak stwierdził, zna osobiście.

- Jak to się mówi, nie można zwolnić drużyny, więc winny jest trener - dodał.

Tunezja na mundialu w grupie F zmierzy się jeszcze z Japonią (21 czerwca) i Holandią (26 czerwca).

Renard, który wielokrotnie grał jako selekcjoner przeciwko Japonii, powiedział, że uważa ją za najlepszą w Azji i pochwalił ducha współpracy oraz umiejętność gry zespołowej.

- Doskonale znam jakość tej drużyny, ale na razie musimy skupić się na sobie. Mamy jeszcze kilka dni, żeby być gotowi do meczu - dodał.

Mający polskie korzenie Renard to jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców w historii afrykańskiego futbolu. Prowadził m.in. Zambię, Angolę, Wybrzeże Kości Słoniowej, Maroko, a w latach 2019-23 i od 2024 do kwietnia tego roku Arabię Saudyjską.

Dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki - w 2012 roku z Zambią i trzy lata później z Wybrzeżem Kości Słoniowej.

Lamouchi nie jest pierwszym trenerem w historii, który rozstał się z federacją w trakcie mistrzostw świata. Henryk Kasperczak, również z Tunezją, został zwolniony w 1998 roku po dwóch porażkach w fazie grupowej.

PAP