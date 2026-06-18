Aktualna tabela Ligi Narodów. Które miejsce zajmuje reprezentacja Polski?

Siatkówka

Trwa drugi tydzień zmagań Ligi Narodów, jeśli chodzi o zmagania siatkarek. Które miejsce w tabeli zajmuje reprezentacja Polski? Sprawdź aktualną tabelę Ligi Narodów.

Drużyna polskich siatkarek w biało-czerwonych strojach pozuje do zdjęcia na boisku.
fot. FIVB
Polskie siatkarki rywalizują w Lidze Narodów

Drugi tydzień rywalizacji siatkarek w Lidze Narodów toczy się od 17 do 21 czerwca w trzech miastach. Reprezentacja Polski zmagania w tej edycji rozpoczęła w chińskim mieście Nankin, a na drugi tydzień pozostanie w Azji - gra w Bangkoku.

 

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W pierwszym tygodniu drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3:2, Czechy 3:0, Serbię 3:2 i przegrała z Chinami 1:3. W Tajlandii polskie siatkarki mierzą się kolejno z Bułgarią, Ukrainą, Holandią oraz Kanadą. Zmagania rozpoczęły od pewnego triumfu z Bułgarkami, wygrywając 3:0.

 

Dzień później polskie siatkarki zanotowały kolejne zwycięstwo - tym razem wygrały 3:1 z Ukrainą.

 

Jak tym samym wygląda aktualna tabela po drugim dniu zmagań, jeśli chodzi o drugi tydzień Ligi Narodów?

Tabela Ligi Narodów siatkarek. Miejsce Polski:

BS, Polsat Sport
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LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
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