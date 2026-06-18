W pierwszej rundzie polsko-brytyjska para pokonała doświadczonych przede wszystkim w singlu Jiriego Leheckę i Jakuba Mensika. Premierowa odsłona padła łupem Czechów, ale w dwóch kolejnych górą była polsko-brytyjska para, która ostatecznie po super tie-braku triumfowała 3:6, 6:3, 12:10.

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Kolejnymi rywalami Zielińskiego i Johnsona będą Amerykanin Christian Harrison i Brytyjczyk Neal Skupski. Mężczyźni w pierwszej rundzie triumfowali nad parą Austin Krajicek/Nikola Mektic 7:5, 6:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zieliński/Johnson - Harrison/Skupski na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport