Brutalna diagnoza stanu Cristiano Ronaldo! "Nie zdaje sobie sprawy..."

- Luka Modrić zdaje sobie sprawę, w jakim jest wieku. Cristiano Ronaldo nie zdaje sobie sprawy z tego, w jakim jest momencie kariery. Natomiast, wracając do Modricia, nie chodzi o to, że popełnił błąd podczas faulu na Nonim Madueke, ale był spóźniony i niedokładny w porównaniu do tego, do czego nas przyzwyczaił w tym sezonie w Milanie - porównał obu zawodników Kupisz.

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W środę Chorwacja przegrała z Anglią 2:4, natomiast Portugalia zremisowała 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga o zdecydowanie niższym potencjale "na papierze".

- To jest pewien paradoks. Sam jestem za tym, żeby ta dyskusja trwała, że Ronaldo - być może - powinien być już tylko jokerem, a z czasem może powinno go zabraknąć w kadrze, natomiast nie powinien mieć abonamentu na 90 minut. Mam jednak wrażenie, że sporo tekstów zostało już napisanych przed meczem, a w momencie, w którym Portugalia zremisowała, to te wszystkie teksty się pojawiły. Nie wiem jednak, czy akurat ten mecz był przykładem destrukcyjnego wpływu Ronaldo na zespół. Cała drużyna zagrała źle i akurat wskazywanie palcem na Ronaldo, gdy chyba najsilniejsza druga linia na świecie nie stwarza żadnego zagrożenia, robienie z niego kozła ofiarnego chyba nie jest właściwe - powiedział Rojek.

23 czerwca Portugalię czeka starcie z Uzbekistanem, natomiast pięć dni później zmierzą się z Kolumbią, która po pierwszej kolejce jest liderem grupy K.

- Przypominamy sobie sporo meczów, gdy nie było klasycznej "dziewiątki". Wtedy gra Portugalii nagle stawała się urozmaicona. Piłkarze biegali, zamieniali się pozycjami. Choćby mecz towarzyski z Chile, przedostatni sprawdzian przed mundialem. W przerwie zszedł Ronaldo i wszedł Goncalo Guedes. Nie kojarzymy go z "dziewiątką", bardziej z pozycją skrzydłowego, "dziesiątki". Wszystko zaczęło funkcjonować, zdobył bramkę i w zgodnej opinii portugalskich mediów, był najlepszym piłkarzem. Można wystawić też Goncalo Ramosa, który przy tych innych piłkarzach też z pewnością coś strzeli - rozmyślał dziennikarz Polsatu Sport.

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