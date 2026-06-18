Co z występem Neymara na MŚ? Niepokojące doniesienia

Piłka nożna

Słynny piłkarz reprezentacji Brazylii Neymar nadal leczy kontuzję i zabraknie go także w drugim meczu „Canarinhos” w trwających mistrzostwach świata - w piątek z Haiti w Filadelfii.

Co z występem Neymara na MŚ? Niepokojące doniesienia
Fot. PAP
Neymar nadal niegotowy

Neymar od maja zmaga się z urazem łydki, który wyeliminował go już ze spotkania z Marokiem (1:1). W środę wznowił treningi, ale okazało się, że nadal nie jest gotowy do gry.

 

"Pozostanie w New Jersey, aby w ostatniej fazie leczenia wykorzystać znakomite udogodnienia w hotelu The Ridge w centrum treningowym Columbia Park" - napisała w komunikacie Brazylijska Federacja Piłkarska.

 

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Neymar, były piłkarz Barcelony czy Paris Saint-Germain, był uznawany za jeden z największych talentów na świecie i wciąż pozostaje bohaterem najdroższego transferu (222 mln euro z Barcelony do PSG w 2017 roku).

 

W ostatnich latach boryka się jednak z licznymi problemami zdrowotnymi. W drużynie narodowej wystąpił ostatnio w październiku 2023 roku.

PAP
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